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सांप बनकर कीचड़ में लोटने लगे और कान में मंत्र पड़ते ही सहज रूप में लौटे

जांजगीर चांपा: नागपंचमी के अवसर पर जिले में खास परंपरा देखने को मिली. जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती में शाम होते ही ढ़ोल, झांझ, मजीरा और मांदर की थाप लोगों को अपने ओर आकर्षित करने लगी. देखते ही देखते महिला पुरुष और बच्चों का हुजूम उमड़ गया और सबके बीच शुरु हुआ आदमी का सांप बनने का सिलसिला. देखिए क्या है नंगमत.

जांजगीर चांपा में नाग पंचमी का त्यौहार सोमवार को धूमधाम के साथ मनाया गया. सावन महीना के सोमवार को नागपंचमी पड़ने के कारण शिवालयों में भी नाग पूजा की गई. जांजगीर के पुरानी बस्ती में नंगमत का आयोजन किया गया, जिसमे युवा और बुजुर्ग कीचड़ भरे अखाड़ा में सांप बन कूद पड़े और लोटने लगे. इसी दौरान कुछ युवक सर्पवश मंत्र से सांप बने लोगों को अपने वश में कर फिर से साधारण इंसान के रूप में लाने लगे. कहा जाता है कि इस दिन बैगा अपने मंत्रों का परीक्षण करते हैं.

जांजगीर चांपा की अनोखी परंपरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुरु से दीक्षा लेकर सांप को वश में करने का सीखते हैं मंत्र

पुरानी बस्ती में हर साल कहरा समाज के साथ कई समाज के लोग अपने गुरु से बैगाई की दीक्षा लेते हैं और सांप को वश में करने का मंत्र सीखते हैं. इन मंत्रों को नाग पंचमी के अवसर पर नंगमत का आयोजन कर समूह में पाठ किया जाता है. जैसे ही बैगाओं का समूह किसी व्यक्ति के कान में इन मंत्रों को बोलते हैं वह व्यक्ति अपना सुध खो कर सांप की तरह कीचड़ में लोटने लगता है. कुछ समय बाद बैगाओ का समूह फिर से सांप बने व्यक्ति के कान में मंत्र बोलकर उसे दूध लाई खिलाकर मानव स्वरूप में लाते हैं.

नागपंचमी पर नंगमत का आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्षद गुड्डू कहरा ने बताया कि बैगाओं का मानना है कि सर्प दंश में पहले लोग बैगा के पास जाते थे और उपचार कराते थे. लोगों को उन पर विश्वास था लेकिन अब मेडिकल साइस इतना आगे बढ़ गया है कि सर्प दंश का मुफ्त में इलाज हो रहा है, जिसके कारण अब बैगा झाड फूंक करने से मना करते हैं लेकिन अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों को चिर स्थायी बनाने के लिए हर वर्ष नंगमत का आयोजन किया जाता है और मंत्रों को एक बार फिर याद किया जाता है.