ETV Bharat / state

सांप बनकर कीचड़ में लोटने लगे और कान में मंत्र पड़ते ही सहज रूप में लौटे

जांजगीर चांपा के पुरानी बस्ती में कहरा समाज के लोग नंगमत का आयोजन करते हैं.

JANJGIR CHAMPA SNAKEMAN
जांजगीर चांपा स्नेक मैन (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 7:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: नागपंचमी के अवसर पर जिले में खास परंपरा देखने को मिली. जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती में शाम होते ही ढ़ोल, झांझ, मजीरा और मांदर की थाप लोगों को अपने ओर आकर्षित करने लगी. देखते ही देखते महिला पुरुष और बच्चों का हुजूम उमड़ गया और सबके बीच शुरु हुआ आदमी का सांप बनने का सिलसिला. देखिए क्या है नंगमत.

मंत्रों के परीक्षण के लिए नंगमत

जांजगीर चांपा में नाग पंचमी का त्यौहार सोमवार को धूमधाम के साथ मनाया गया. सावन महीना के सोमवार को नागपंचमी पड़ने के कारण शिवालयों में भी नाग पूजा की गई. जांजगीर के पुरानी बस्ती में नंगमत का आयोजन किया गया, जिसमे युवा और बुजुर्ग कीचड़ भरे अखाड़ा में सांप बन कूद पड़े और लोटने लगे. इसी दौरान कुछ युवक सर्पवश मंत्र से सांप बने लोगों को अपने वश में कर फिर से साधारण इंसान के रूप में लाने लगे. कहा जाता है कि इस दिन बैगा अपने मंत्रों का परीक्षण करते हैं.

जांजगीर चांपा की अनोखी परंपरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुरु से दीक्षा लेकर सांप को वश में करने का सीखते हैं मंत्र

पुरानी बस्ती में हर साल कहरा समाज के साथ कई समाज के लोग अपने गुरु से बैगाई की दीक्षा लेते हैं और सांप को वश में करने का मंत्र सीखते हैं. इन मंत्रों को नाग पंचमी के अवसर पर नंगमत का आयोजन कर समूह में पाठ किया जाता है. जैसे ही बैगाओं का समूह किसी व्यक्ति के कान में इन मंत्रों को बोलते हैं वह व्यक्ति अपना सुध खो कर सांप की तरह कीचड़ में लोटने लगता है. कुछ समय बाद बैगाओ का समूह फिर से सांप बने व्यक्ति के कान में मंत्र बोलकर उसे दूध लाई खिलाकर मानव स्वरूप में लाते हैं.

Janjgir Champa Nagpanchmi
नागपंचमी पर नंगमत का आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्षद गुड्डू कहरा ने बताया कि बैगाओं का मानना है कि सर्प दंश में पहले लोग बैगा के पास जाते थे और उपचार कराते थे. लोगों को उन पर विश्वास था लेकिन अब मेडिकल साइस इतना आगे बढ़ गया है कि सर्प दंश का मुफ्त में इलाज हो रहा है, जिसके कारण अब बैगा झाड फूंक करने से मना करते हैं लेकिन अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों को चिर स्थायी बनाने के लिए हर वर्ष नंगमत का आयोजन किया जाता है और मंत्रों को एक बार फिर याद किया जाता है.

Janjgir Champa people rolling in mud
सांप बने युवक के कान में मंत्र बोल रहे लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)
शावकों के गड्डे में गिरने से नाराज मादा भालू ने ग्रामीणों को दौड़ाया
बारिश के बीच निकली बाबा की कांवड़ यात्रा, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हुआ समापन
रमदहा जलप्रपात की खूबसूरती, पर्यटकों की उमड़ रही भीड़,लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

TAGGED:

JANJGIR CHAMPA NAGPANCHMI
जांजगीर चांपा नंगमत
PEOPLE STARTED ROLLING LIKE SNAKES
जांजगीर चांपा नागपंचमी
JANJGIR CHAMPA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.