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उप पंजीयक सहकारी समिति ने 25 धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को जारी किया नोटिस, 3 दिन में धान जमा करने के निर्देश

सहकारी विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि जांजगीर चांपा जिला धान उठाव में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है.

Janjgir Champa Paddy Uplift
जांजगीर चांपा धान उठाव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 9:30 AM IST

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जांजगीर चांपा: उप पंजीयक सहकारी समिति ने जिले के 25 धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को नोटिस जारी किया है. 3 दिन के अंदर समिति द्वारा धान जमा करने के निर्देश दिए है.

105 धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव पूरा

राज्य सरकार ने इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की थी. जांजगीर चांपा जिले में 1लाख 18 हजार किसानो ने 129 धान खरीदी केंद्रों के जरिए 6 लाख मीट्रिक टन धान बेचा. जिसके बाद सहकारी विभाग ने मिलर्स के माध्यम से धान उठाव की प्रक्रिया पूरी की. अब तक 105 धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव कर जीरो शॉर्टेज कर दिया गया है.

धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

25 खरीदी केंद्रों में नहीं हुआ धान का उठाव

जिले के 25 धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव पूरा नहीं हो पाया है. जिसके लिए विभागीय अधिकारी किसी भी स्थिति मे धान को जमा करवाने मे जुटे हैं, 3 दिन के अंदर बचे हुए धान को उठाव कराने में निर्देश दिए है.

धान उठाव में जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है. अब तक 99.81 प्रतिशत धान उठाव हो चुका है. 129 उपार्जन केंद्रों में से 105 केंद्रों में अब तक धान उठाव पूरा हो चुका है. बाकी के बचे केंद्रों से भी जल्द धान उठाव किया जाएगा-अमित साहू, नोडल सहकारी विभाग जांजगीर

जांजगीर चांपा में धान खरीदी

जांजगीर चांपा जिले में कुल 6 लाख 16 हजार 764 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई. 6 लाख 15 हजार 596 मीट्रिक टन धान जमा करा दिया गया है. 25 केन्द्रों में से 11 हजार 674 क्विंटल धान जमा करना बाकि है, जिसमे कड़ारी और बक्सरा धान खरीदी केंद्र में 2 हजार क्विंटल से ज्यादा धान बकाया है, इसके अलावा 23 समितियों में बचा धान सैकड़ा और दहाई के अंक में ही है.

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