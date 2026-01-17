जिला अध्यक्ष का ताज कांटों भरा, अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में बोले चरणदास महंत
जांजगीर चांपा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शुक्रवार को हुआ.
जांजगीर चांपा: जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत शामिल हुए. इसके साथ बड़ी संख्या में जिले के विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को बधाई देते हुए जिला अध्यक्ष के ताज को कांटों भरा बताया. महंत ने सभी को साथ लेकर जनता की आवाज सड़क से सदन तक पहुंचाने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी. इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र की सरकार पर तीखा प्रहार किया.
मंच से महंत ने अपने राजनीतिक यात्रा के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हुए अपनी सफलता के लिए संत कबीर की वाणी को प्रमुख बताया. उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र से विधानसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस ही नहीं बीजेपी और अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ से अपना संबंध रखा और वोट मांगने के लिए उनके घरों में भी पहुंचे. जिसका परिणाम है कि पत्नी को भी दूसरी बार सांसद बनाने में सफलता मिली.
महंत ने कहा कि जांजगीर चांपा जिला हमेशा से ही कांग्रेस के गढ़ रहा लेकिन यहां विधानसभा चुनाव में 2-2 सीट कांग्रेस भाजपा और बसपा के पास जाते थे. जिसके कारण रायपुर और दिल्ली में हंसी के पात्र बनते थे. इस बार सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जांजगीर चांपा लोक सभा के 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया. नेता प्रतिपक्ष ने जनता के बीच बने इस पकड़ को आने वाले समय मे भी जारी रखने का दावा किया.
"गुटबाजी करने वालों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता"
ताजपोशी के बाद नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कुछ कर के दिखाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि अभी ये परीक्षा का समय है, जब जन हित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में सफलता मिलेगी, राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब जाकर इस पद की बधाई लूंगा. उन्होंने जिले में कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं होने का दावा किया और पार्टी के खिलाफ गुटबाजी करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने जैसा कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी.
सरकार बदलने मे बाद से ही जांजगीर चांपा जिला कार्य वाहक जिला अध्यक्ष के हाथों संचालित हो रहा था. कांग्रेस संगठन का विस्तार भी ठंडे बस्ता में था, लेकिन एआईसीसी के निर्देश पर भारी मंथन कर जिला अध्यक्ष का नाम तय किया गया और डॉ चरण दास महंत के करीबी राजेश अग्रवाल के हाथों में जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई.