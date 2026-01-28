ETV Bharat / state

दूसरे लड़के से मोबाइल में बात करने से मना किया, नहीं मानी तो कीचड़ में मुंह दबाकर युवती की हत्या

जांजगीर-चांपा: जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में खेत से मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. मुख्य आरोपी ने कबूल किया कि युवती को दूसरे लड़के से मोबाइल में बात करने से मना किया था लेकिन वह नहीं मानी जिसके बाद उसकी हत्या कर दी.

दरअसल, मंगलवार की सुबह पिपरागांव के एक खेत में ग्रामीणों ने एक युवती की लाश देखी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. मृतिका की पहचान गांव की ही रहने वाली युवती के रूप में हुई. युवती का शव कीचड़ से सना हुआ था, जिससे मौत के कारणों का तुरंत पता नहीं चल सका.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ भेजा. पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया कि युवती के नाक और मुंह में कीचड़ गया था. डॉक्टरों ने संभावना जताई कि युवती की हत्या कीचड़ में दबाकर की गई है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी.

CCTV फुटेज और ग्रामीणों से मिली जानकारी

जांच के दौरान पुलिस ने मृतिका के परिजनों, पड़ोसियों और गांव वालों से पूछताछ की. साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई. फुटेज में युवती सुबह करीब 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलती दिखाई दी. कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने उसे एक युवक के साथ देखा था.

मुख्य आरोपी की इस तरह हुई गिरफ्तारी

ग्रामीणों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान भी की जो घटना के बाद से ही फरार था. उसकी तलाश में पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों को सूचना दी. आखिरकार कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र से मुख्य आरोपी को उसके भाई और दोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया.

दूसरे युवक से बात करने पर अक्सर होता था विवाद

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि युवती किसी अन्य युवक से मोबाइल पर बात करती थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता था. मंगलवार की सुबह दोनों खेत के पास मिले, जहां बहस बढ़ गई. गुस्से में आकर खेत में गिराकर उसका गला कीचड़ में दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बाद में उसके भाई और दोस्त ने उसे फरार होने में मदद की.