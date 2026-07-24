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देव शयन से पहले 11 जोड़ो का सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जांजगीर में आयोजन

धार्मिक मुहूर्त में संपन्न हुआ आयोजन, नवागढ़, जांजगीर और अकलतरा के जोड़ों को मिला आशीर्वाद

JANJGIR CHAMPA SAMUHIK VIVAH
देव शयन से पहले 11 जोड़ो का सामूहिक विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर-चांपा: जिले के नगर पालिका सामुदायिक भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का भव्य आयोजन किया गया. यह विवाह हिंदू रीति-रिवाज के साथ पूरी तरह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ. मानसून की बारिश को देखते हुए नव-दम्पत्तियों की सुविधा के लिए खुले मैदान के बजाय सामुदायिक भवन (इंडोर हॉल) में सुरक्षित व्यवस्था की गई थी.

जांजगीर-चांपा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर से वापसी और देवशयनी एकादशी से ठीक पहले इस शुभ मुहूर्त को चुना गया था, क्योंकि एकादशी के बाद चार महीनों के लिए सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है.

अंतर-जिला जुड़ाव भी दिखा

इस गरिमामयी समारोह में जांजगीर, नवागढ़ और अकलतरा विकासखंड के कुल 11 जोड़ों का विवाह कराया गया. इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रेखा गढेवाल और जिला पंचायत सदस्यों ने शामिल होकर नव-दम्पत्तियों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया. इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें अंतर-जिला जुड़ाव भी देखने को मिला, जहां बेमेतरा जिले से वर गोयल कुमार टंडन अपने परिजनों के साथ शादी करने जांजगीर पहुंचे. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ इन जोड़ों ने फिजूलखर्च से बचाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया.

janjgir champa samuhik vivah
देव शयन से पहले 11 जोड़ो का सामूहिक विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिलेगी 36,000 की आर्थिक सहायता और उपहार

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद परिवारों को चिन्हांकित कर यह विवाह कराया गया है. योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक नव-दम्पत्ति के बैंक खाते में ₹36,000 की राशि सीधे जमा कराने का दावा किया गया है, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें.

वर-वधु को गृहस्थी स्थापित करने के लिए 15,000 मूल्य की श्रृंगार और आवश्यक सामग्रियां भी उपहार स्वरूप भेंट की गईं. इस सामूहिक विवाह का उद्देश्य केवल शादियां कराना नहीं, बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश देना है.- अनीता अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग

janjgir champa samuhik vivah
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जांजगीर में आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार

अधिकारियों ने साफ किया कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से समाज में व्याप्त बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार की यह पहल गरीब परिवारों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ समाज को एक नई और सकारात्मक दिशा दे रही है.

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