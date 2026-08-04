दो नाबालिग ने पहले बाइक सवार से लिफ्ट मांगी, फिर उतारा मौत के घाट
बाइक सवार व्यक्ति ने दोनों लड़कों की मदद करने के इरादे से उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, लेकिन उन्होंने उसकी जान ले ली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 9:14 AM IST
जांजगीर चांपा: रविवार रात साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है. चांपा जा रहे एक व्यक्ति को दो नाबालिगों को लिफ्ट देना भारी पड़ गया. दोनों लड़कों ने ना सिर्फ उसके साथ लूटपाट की बल्कि कई बार चाकुओं से मारकर उसे अधमरा कर दिया. जिस समय ये घटना हुई उस दौरान रास्ते से कई लोग गुजर रहे थे, उन्होंने ही तुरंत पुलिस को सूचना दी. लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी.
लूट के इरादे से दोनों लड़कों ने मांगी थी लिफ्ट
जांजगीर चांपा एएसपी डॉ यूलैण्ड यार्क ने घटना के बारे में बताया. मृतक का नाम राजेश सूर्यवंशी है, जो खोखरा गांव का निवासी है. राजेश चांपा क्षेत्र में कबाड़ी दुकान में चौकीदार का काम करता है. घटना वाले दिन रात को अपनी ड्यूटी करने बाइक से आ रहा था. इसी दौरान चांपा से 6 किलोमीटर पहले जांजगीर नहर पुल के पास रास्ते में दो नाबालिग लड़कों ने उससे लिफ्ट मांगी. बच्चों की मदद करने के लिए राजेश ने बाइक रोकी. लेकिन दोनों लड़कों ने लूट की नीयत से लिफ्ट मांगी थी.
आगे सुनसान क्षेत्र में लड़कों ने राजेश को रुकवाया. चाकू की नोक पर पहले पैसों की मांग की, नहीं देने पर रुपये और मोबाइल लूट लिया. चाकू देखकर घबराया राजेश इधर उधर भागने लगा लेकिन लूटपाट के बाद पहचान उजागर ना हो जाए इसलिए दोनों लड़कों ने कई बार चाकू मारकर राजेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद लोगों की भीड़ बढ़ती देख दोनों आरोपी फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने डायल 112 को फोन कर सूचना दी.
दोनों नाबालिग पर पहले भी दर्ज हैं कई मामले
एएसपी ने आगे बताया कि रात लगभग 11 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे चाकू से मारा गया है. तुरंत पुलिस पहुंची. घायल को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई. तुरंत टीम एक्टिव हुई. जगह को घेराबंदी की गई. साइबर की टीम भी मामले की जांच में जुट गई. लगभग 1 घंटे के अंदर आरोपी लड़कों को पकड़ लिया गया.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों नाबालिग पर पहले भी चाकूबाजी के मामले में कई धाराएं चल रही है. दोनों को हिरासत में लिया गया है. ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है.