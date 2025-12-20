जांजगीर-चांपा में 22 दिसंबर को राज्य स्तरीय जनादेश पर्व, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि
जांजगीर-चांपा में जनादेश परब की तैयारी जोरों पर हैं. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ के CM और पूरा मंत्रिमंडल नजर आएगा.
जांजगीर-चांपा: जिले के पुलिस ग्राउंड को भव्य रूप से सजाया जा रहा है. राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को यहां राज्य स्तरीय जनादेश पर्व का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि: राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित इस जनादेश पर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.
सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जाएंगी: पुलिस लाइन जांजगीर में होने वाले इस आयोजन में सरकार के दो साल की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के विश्वास, विकास और सुशासन को प्रदर्शित करना है.
प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को मिलेगी चाबी: प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नए मकानों की चाबियां सौंपी जाएंगी. साथ ही शिवरीनारायण धार्मिक पर्यटन स्थल को और सुंदर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जाएगी.
“विश्वास, निर्माण और गौरव” नया स्लोगन: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने नया स्लोगन दिया है, “जनादेश पर्व: विश्वास, निर्माण और गौरव”. इस अवसर पर सरकार के सभी मंत्री और जनप्रतिनिधि एक ही मंच पर नजर आएंगे.
सभा होगी ऐसे में काफी लोगों के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन हर संभव सुरक्षा समेत सभी तरह के इंतजाम कर रहा है- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर जांजगीर-चांपा
जिला प्रशासन और पुलिस की विशेष तैयारियां: जनादेश पर्व को सफल और गरिमामय बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह जुटा हुआ है. कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर विभागीय स्टॉल लगाने, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, आम जनता और जनप्रतिनिधियों की सुविधा के लिए विशेष निर्देश दिए हैं.
राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर जांजगीर-चांपा में आयोजित हो रहे इस राज्य स्तरीय समारोह को लेकर जिले में उत्साह है.