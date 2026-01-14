ETV Bharat / state

KCC लोन धोखाधड़ी केस: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से मिली सशर्त जमानत

9 जनवरी को बालेश्वर साहू जांजगीर-चंपा कोर्ट में पेश हुए थे. अब 50 हजार रुपये के मुचलके पर 14 जनवरी को जमानत मिली है.

MLA Baleshwar Sahu Bail
जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से मिली सशर्त जमानत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 3:16 PM IST

जांजगीर-चांपा: जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है. इसके साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई है और वे आज (14 जनवरी) शाम जिला जेल से रिहा होंगे.

22 जनवरी तक थे न्यायिक रिमांड पर: बालेश्वर साहू को इससे पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी. कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है.

क्या है पूरा मामला?: बालेश्वर साहू पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है. यह मामला 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है. आरोप के अनुसार, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी समिति के प्रबंधक थे, उसी दौरान यह कथित घोटाला हुआ. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसानों को केसीसी लोन दिलाने का झांसा दिया. इसके बदले किसानों से ब्लैंक चेक ले लिए गए और फिर करीब पांच वर्षों के भीतर किसानों के खातों से लाखों रुपये की अवैध निकासी की गई.

भूपेश बघेल ने की जेल में मुलाकात: इस मामले ने तब और राजनीतिक तूल पकड़ लिया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल पहुंचकर बालेश्वर साहू से मुलाकात की. भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और अंततः सत्य की विजय होगी.

बीजेपी का पलटवार: वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता किसानों की बजाय आरोपियों का साथ दे रहे हैं. बीजेपी का कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और कानून अपना काम कर रहा है.

बालेश्वर साहू की जमानत के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रहेगा.

