KCC लोन धोखाधड़ी केस: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से मिली सशर्त जमानत

जांजगीर-चांपा: जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है. इसके साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई है और वे आज (14 जनवरी) शाम जिला जेल से रिहा होंगे.

22 जनवरी तक थे न्यायिक रिमांड पर: बालेश्वर साहू को इससे पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी. कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है.

क्या है पूरा मामला?: बालेश्वर साहू पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है. यह मामला 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है. आरोप के अनुसार, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी समिति के प्रबंधक थे, उसी दौरान यह कथित घोटाला हुआ. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसानों को केसीसी लोन दिलाने का झांसा दिया. इसके बदले किसानों से ब्लैंक चेक ले लिए गए और फिर करीब पांच वर्षों के भीतर किसानों के खातों से लाखों रुपये की अवैध निकासी की गई.