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जांजगीर-चांपा में दो महिलाओं समेत चार गांजा तस्कर गिरफ्तार, 13 लाख का माल बरामद, बाइक से पायलेटिंग कर रहे थे

जांजगीर-चांपा: जिले की बिर्रा पुलिस को शनिवार को गांजा तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने घेराबंगदी कर एक कार को रोका जिसमें से 26 किलो से ज्यादा गांजा मिला है. जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए हैं.

पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि भटगांव की तरफ से महानदी पुल पार करके एक सफेद रंग की कार बसंतपुर की ओर जा रही है. सूचना में यह भी बताया गया था कि कार के आगे-आगे एक बाइक सवार चल रहा है, जो पुलिस पर नजर रखने के लिए कार की 'पायलेटिंग' (रास्ता साफ होने की निगरानी) कर रहा है. इस इनपुट के आधार पर बिर्रा पुलिस ने तुरंत अलर्ट होकर सड़क पर घेराबंदी कर दी.

जांच में मिली दो बोरी गांजा और कार-बाइक जब्त

जैसे ही संदिग्ध बाइक और सफेद कार पुलिस के घेराबंदी वाले पॉइंट पर पहुंची, टीम ने दोनों वाहनों को रोक लिया. जब पुलिस ने कार की गहन तलाशी ली, तो उसके भीतर से गांजे से भरी हुई दो बड़ी बोरियां बरामद हुईं. पुलिस ने जब गांजे का वजन कराया, तो वह कुल 26 किलो 800 ग्राम निकला. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मौके से गांजे के साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है.

2 पुरुष, 2 महिला गिरफ्तार

पुलिस की पकड़ में आए आरोपियों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. पकड़े गए तस्करों में विजय बघेल और उत्तम चंद्रा जैजैपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं. वहीं, महिला आरोपियों में भूरी बाई सक्ति थाना क्षेत्र की निवासी है और दूसरी महिला सब्या शर्मा महासमुंद जिले के सरायपाली की रहने वाली है. ये सभी आरोपी मिलकर बेहद शातिर तरीके से गांजे की इस बड़ी खेप को खपाने की तैयारी में थे.

चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट यानी नशीले पदार्थों की तस्करी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.- सीएसपी योगिता खापर्डे

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, भेजे गए जेल

मामले की जानकारी देते हुए जांजगीर की सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.