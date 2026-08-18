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"हेलो मैं बोल रही हूं, आपकी शादी के लिए मेरे घर में बात हो रही", लड़की बनकर 8 जिले के युवाओं से ठगी

अजय पेट्रोलपंप में काम करता था लिहाजा उसके पास कैश था, उसने जरूरतमंद की मदद करने के लिए 2000 रुपये नकद दे दिए. जिसके बदले उसके एकाउंट में ऑनलाइन 2000 रुपये ट्रांजेक्शन कर दिए गए. लेकिन इस ट्रांजेक्शन के साथ ही अजय का बैंक एकाउंट होल्ड हो गया. जिससे घबराकर अजय राठौर पहले बैंक पहुंचा, फिर साइबर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई.

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अजय राठौर नाम के व्यक्ति ने साइबर थाना पहुंचकर 8 अगस्त को उसका बैंक एकाउंट होल्ड होने की शिकायत की. अजय राठौर ने बताया कि वह पेट्रोल पंंप में काम कर रहा था, तभी एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और अपने रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की परेशानी बताते हुए 2 हजार रुपये कैश की मांग की. व्यक्ति ने बताया कि कैश के बदले वह ऑनलाइन यूपीआई के जरिए उसे रुपये वापस करेगा.

जांजगीर चांपा: साइबर ठगी का एक अनूठा मामला सामने आया है, जिसमे जांजगीर चांपा जिला ही नहीं बल्कि कई जिलों के युवा जो अपनी शादी के सपने देख रहे थे उन्हें बड़ा झटका लगा है.

साइबर पुलिस ने अजय राठौर के बैंक एकाउंट होल्ड होने की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जो पैसे उसके एकाउंट में आए है, वह साइबर फ्रॉड के पैसे है. आरोपियों ने इस खाते से कई जगहों पर ठगी की घटना को अंजाम दिया था. घटना का खुलासा होते ही जांजगीर चांपा पुलिस एक्टिव हो गई. तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू की गई. सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

जांजगीर चांपा एडिशनल एसपी यूलैंडन यार्क ने बताया कि ठगी करने वाले आरोपी का नाम लाला साहू उर्फ लक्ष्मी नारायण साहू है, उसका एक साथी है सोनू साहू. दोनों ने मिलकर पवित्र रिश्ता डॉट कॉम नाम से एक फ्लैक्स तैयार किया और वाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से उसका प्रचार किया. आरोपी लाला साहू लड़की की आवाज में शादी के नाम पर लड़कों से बात करता था और उनसे पैसे मांगता था पैसे मिलने के बाद लड़कों का नंबर ब्लॉक कर दिया जाता. आरोपी ने न सिर्फ जांजगीर चांपा बल्कि कवर्धा, रायपुर सहित 8 जिलों में इस मामले में शिकायत दर्ज मिली.

एएसपी ने आगे बताया कि 2025 की शुरुआत से आरोपी ये काम कर रहे थे. इन्होंने अपने फोन में ऐसे ऐप इंस्टॉल किए थे जिसमें वॉइस मॉड्यूलर के जरिए इनकी आवाज लड़की की आवाज में बदल जाती थी. AI टूल के जरिए लोगों को ऐसी जानकारी भी दी कि ये अलग अलग समाज और वर्ग की लड़कियां शादी के लिए उपलब्ध करा सकते हैं.

मामले का खुलासा होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक आरोपी सोनू साहू चांपा बेलदारपारा का रहने वाला है, जो लोगों को शादी के लिए लड़की दिखाने वाले बिचौलिए का काम करता था और दूसरा आरोपी अमोदा गांव का लक्ष्मी साहू है जो AI और मोबाइल ऐप और ब्लूटूथ के माध्यम से अपनी आवाज को लड़की की आवाज में बदलकर लड़कों से बात करता था. एएसपी ने लोगों से अपील की है कि स्थानीय शादी के ऐप की जांच जरूर करें उसके बाद ही इस पर विश्वास करें.