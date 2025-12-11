चांपा में शाम होते ही चार नकाबपोशों ने घर में घुसकर महिला के साथ की लूट और मारपीट
जांजगीर चांपा पुलिस आरोपियों की तलाश करने सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 12:02 PM IST
जांजगीर चांपा: जिले में लूट की घटनाएं बढ़ने लगी है. महिलाओं को अकेला पाकर बदमाश घर में घुस रहे हैं और लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं.
चांपा बस स्टैंड के पास बुधवार शाम ऐसी ही घटना हुई. शाम 6 बजे 4 लोग परमेश्वरी देवांगन के घर में घुसे और सोना चांदी के जेवर की मांग की. विरोध करने पर लोहे के रॉड से सिर पर हमला कर दिया. महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है. इलाज के लिए बीडीएम अस्पताल मे भर्ती कराया गया है.
पीड़ित महिला ने घटना के बारे में बताया
महिला ने बताया कि वह घर में अकेली थी और खाना बना रही थी. उसे छट्टी कार्यक्रम में जाना था. इसके लिए वह दूसरे कमरे में जाकर तैयार होने लगी. इसी दौरान 4 लोग मुंह में कपड़ा बांधकर घर में अचानक घुस गए. उसे चारों ने घेर लिया और उसके गले और कान के सोने के गहने ले लिए और उसके साथ मारपीट की.
चांपा पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही
शाम को घर में घुसकर लूट की घटना की सूचना मिलने के बाद चांपा पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद जांच शुरू कर दी है. मौहल्ले में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार ने बताया कि महिला के साथ घर में घुसकर लूट का मामला सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.