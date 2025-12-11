ETV Bharat / state

चांपा में शाम होते ही चार नकाबपोशों ने घर में घुसकर महिला के साथ की लूट और मारपीट

जांजगीर चांपा पुलिस आरोपियों की तलाश करने सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

JANJGIR CHAMPA CRIME
जांजगीर चांपा क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: जिले में लूट की घटनाएं बढ़ने लगी है. महिलाओं को अकेला पाकर बदमाश घर में घुस रहे हैं और लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं.

चांपा बस स्टैंड के पास बुधवार शाम ऐसी ही घटना हुई. शाम 6 बजे 4 लोग परमेश्वरी देवांगन के घर में घुसे और सोना चांदी के जेवर की मांग की. विरोध करने पर लोहे के रॉड से सिर पर हमला कर दिया. महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है. इलाज के लिए बीडीएम अस्पताल मे भर्ती कराया गया है.

जांजगीर चांपा में घर में घुसकर लूट (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़ित महिला ने घटना के बारे में बताया

महिला ने बताया कि वह घर में अकेली थी और खाना बना रही थी. उसे छट्टी कार्यक्रम में जाना था. इसके लिए वह दूसरे कमरे में जाकर तैयार होने लगी. इसी दौरान 4 लोग मुंह में कपड़ा बांधकर घर में अचानक घुस गए. उसे चारों ने घेर लिया और उसके गले और कान के सोने के गहने ले लिए और उसके साथ मारपीट की.

चांपा पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही

शाम को घर में घुसकर लूट की घटना की सूचना मिलने के बाद चांपा पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद जांच शुरू कर दी है. मौहल्ले में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार ने बताया कि महिला के साथ घर में घुसकर लूट का मामला सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

कोरबा में ट्रिपल मर्डर, स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या, तंत्र क्रिया के दौरान हुई घटना !
पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता, हसदेव नदी किनारे मिले कपड़े, साइकिल और चप्पल
'पीरियड्स नहीं आने की बात छिपाकर शादी करना मानसिक क्रूरता', हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज की

TAGGED:

जांजगीर चांपा लूट
JANJGIR CHAMPA ROBBERY
JANJGIR CHAMPA LOOT
JANJGIR CHAMPA CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.