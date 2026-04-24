सक्ती जिले में फायरिंग, सीमेंट-रेत कारोबारी और कांग्रेस नेता के घर घुसे नकाबपोश, गोली लगने से एक बेटे की मौत, एक घायल
करही गांव में कांग्रेसी नेता के घर घुसकर तीन नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की. बड़े बेटे की मौत हो गई वहीं छोटा बेटा घायल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : April 24, 2026 at 12:03 PM IST
जांजगीर-चांपा: सक्ती जिले से एक बड़ी वारदात सामने आई है. बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.
घर में घुसकर चलाई गोलियां
जानकारी के मुताबिक, यह घटना सीमेंट-रेत व्यवसायी और कांग्रेस नेता सम्मेलाल कश्यप के घर की है. देर रात तीन अज्ञात बदमाश नकाब पहनकर घर में घुस आए. उनका इरादा लूटपाट का बताया जा रहा है. घर में घुसते ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी.
बेटे को लगी दो गोलियां, मौत
हमले के दौरान बड़े बेटे आयुष कश्यप को दो गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं छोटे बेटे आशुतोष कश्यप के हाथ में गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
आशुतोष कश्यप ने बताया कैसे हुई वारदात?
छोटे बेटे आशुतोष कश्यप ने बताया कि बड़ा भाई आयुष जब्त हाइवा को छुड़ाने जांजगीर गया था और रात 11 बजे करीब घर पहुंचा, घर के सभी लोग सो गए थे, आयुष शटर बंद करना भूल गया था. तभी मां ने दूसरे कमरे से फोन लगाया, जैसे ही फोन उठाने के लिए गया तो सामने तीन लोग मुंह में गमछा बांध कर खड़े थे और गोली चला दी.
गोली की आवाज़ सुनने के बाद बड़ा भाई और बहन भी उठे और कुछ कह पाते उससे पहले बड़े भाई पर भी दो फायरिंग कर दी और बहन का मोबाइल और कुछ पैसे लेकर गए, और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया- आशुतोष कश्यप
व्यवसाय के चलते कई विरोधी
मृतक आयुष के पिता सम्मेलाल कश्यप का रो रो कर बुरा हाल है और वह कभी अपने कारोबार को कोसते तो कभी प्रतिद्वंदी लोगों की करनी को. सम्मेलाल ने बताया कि करही गांव में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, कई लोग दूसरे को काम नहीं करने देते. लूट सिर्फ बहाना है किसी ने विरोधी ने ही ये काम कराया है.
मेरी भी हाइवा और जेसीबी मशीन को कई बार पकड़वाया गया है. सीमेंट के कारोबार को भी बंद कराने में सक्ती के कुछ कारोबारी जुटे हैं, इन्हीं लोगों ने हमला कराया है. क्षेत्र में कई लोग व्यवसाय के कारण विरोधी हैं, किसने कराया इसकी जांच होनी चाहिए- सम्मेलाल कश्यप, कारोबारी
विधायक ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा
घटना के बाद स्थानीय विधायक ब्यास कश्यप जिला अस्पताल पहुंचे और घायल से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया. पुलिस भी अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.
ये मामला लूट का नहीं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का है. प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है. अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से जारी है. रेत के कारोबारी इन पर दबाव बनाते थे- ब्यास कश्यप, विधायक
परिवार को कमरों में किया बंद
बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात के दौरान घर के अन्य सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर दिया था. इससे कोई भी समय पर बाहर निकलकर मदद नहीं बुला सका.
पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही बिर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.