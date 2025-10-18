ETV Bharat / state

डोंगा कोहरौद के प्रभारी प्राचार्य हटाए गए, बच्चों से स्कूल पुताई कराने के साथ कई गंभीर आरोपों की पुष्टि

जांजगीर चांपा प्राचार्य पर कार्रवाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )