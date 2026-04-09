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जांजगीर चांपा जिले में हसदेव नदी से रेत का अवैध परिवहन और भंडारण जोरों पर, टास्क फोर्स को चुनौती दे रहे माफिया

जांजगीर चांपा जिले में हसदेव नदी से रेत का परिवहन और भंडारण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चाम्पा: जिला में रेत माफिया का हौसला बुलंद है, रेत माफिया हसदेव नदी का सीना छलनी करने के लिए चैन माउंटेन, जेसीबी जैसे प्रतिबंधित मशीनों का उपयोग कर रहे हैं. वहीं रेत का अवैध परिवहन हाइवा से बिलासपुर, कवर्धा और मुंगेली जिले तक हो रहा है. इतना ही नहीं नदी किनारे गांव के मैदान में धड़ल्ले से हजारों ट्रक रेत डंप कर रहे हैं.

इधर जिला प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वह टास्क फ़ोर्स कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रेत के बड़े कारोबर को मौन समर्थन दे रही है. जांजगीर चाम्पा जिला की जीवन दायनी हसदेव नदी में प्रचुर मात्रा में रेत है. लेकिन इस रेत का सरकार को राजस्व के रूप में लाभ मिलने के बजाए भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

जांजगीर चांपा में हसदेव नदी के किनारे रेत का परिवहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई गांव डंपिंग केंद्र बने

हसदेव नदी के किनारे बसे ग्राम पंचायतों के कई गांव अवैध रेत डम्पिंग का केंद्र हैं, जहां शासकीय और निजी जमीनों में अवैध रेत डंप की जाती है. लेकिन गांव के लोग इसका विरोध नहीं करते हैं और वहीं कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अवैध कारोबार को मौन समर्थन मिल रहा है.

रेत खनन की मशीनें हसदेव नदी का सीना छलनी कर रहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बार-बार विरोध करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से मैं थक गया हूं. जांजगीर जिला के रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया हो गई है. इसके बाद भी राज्य सरकार घाटों को नहीं सौंप रही है बल्कि अपने चहेतों के माध्यम से अवैध उत्खनन करा रही है. इसमें खनिज अधिकारी और जिला प्रशासन की सहमति है- ब्यास कश्यप, विधायक

कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन का जवाब

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिलने पर लगातार कार्रवाई का दावा किया. रेत के अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त टीम को टास्क फ़ोर्स बना कर कार्रवाई ने निर्देश देने का दावा भी किया और डंप रेत को फिर से नदी में डालने में निर्देश दिए हैं.

10 महीना में टास्क फोर्स ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. मशीन और वाहनों को जब्त किया गया और अवैध भंडारण पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर, जांजगीर

कई गांवों में धड़ल्ले से रेत का भंडारण किया गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़कों को भी नुकसान

हसदेव नदी के किनारे पीथमपुर, देवरहा, नवागांव, केवा, भादा गांव में रेत माफिया रात दिन रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं. ओवरलोड भारी वाहन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को भी जर्जर कर रहे हैं. इसके बाद भी ना तो शासन कार्रवाई कर रही है और ना है जिला प्रशासन की टास्क फ़ोर्स किसी रेत माफिया पर शिकंजा कस पा रही है.