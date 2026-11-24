जांजगीर चांपा में डायल 112 टीम पर हमला, 7 फरार आरोपियों ने नवागढ़ सिविल कोर्ट में किया सरेंडर
जांजगीर चांपा पुलिस ने कांग्रेस नेता भुवनेश्वर केशरवानी के खिलाफ जिला बदर के लिए कलेक्टर के पास रिपोर्ट भेजी है. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 11:08 AM IST
जांजगीर चांपा: नवागढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता भुवनेश्वर केशरवानी ने अपने 6 साथियों के साथ व्यवहार न्यायलय नवागढ़ में आत्म समर्पण कर दिया है. भुवनेश्वर केशरवानी और उसके साथियों ने 6 नवंबर की रात डायल 112 की टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट कर अपहरण का प्रयास किया था. घटना के बाद से सभी फरार चल रहे थे.
जानिए पूरा मामला
जांजगीर चांपा एडिशनल एसपी यूलैंडन यार्क ने घटना के बारे में बताया. 6 नवंबर की रात नवागढ़ थाना क्षेत्र के लिंगवा रोड में रात 10 बजे एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम घायलों की मदद के लिए पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल जा रही थी. तभी एक विपरीत दिशा से आ रही थार ने डायल 112 को ठोकर मार दी और शासकीय वाहन को नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद डायल-112 को रोककर पुलिसकर्मी जब वाहन का निरीक्षण कर रहे थे, तभी थार चला रहे भावेश केशरवानी ने अपने चाचा भुनेश्वर केशरवानी और साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया. आरोपियों ने एकजुट होकर रास्ता रोकते हुए पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज, हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया. इसके साथ ही एक पुलिसकर्मी को अपनी गाड़ी में ले जाने लगे. घटना की सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पुलिस जवान को आरोपियों से छुड़ाया और उपचार कराया.
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरार हुए सभी आरोपी
नवागढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 281,296,351(3),115(2)121(1)132,126(2)221,3(5)BNS की धारा के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की. तलाशी के बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को फरार घोषित किया और उनकी तलाश जारी रखा. 15 दिनों तक फरारी काटने के बाद सभी आरोपियों ने नवागढ़ व्यवहार न्यायलय में आत्म समर्पण किया. आत्म समर्पण करने के बाद पुलिस आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके अलावा पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने भुवनेश्वर केशरवानी के पुराने अपराधिक प्रकरणों के देखते हुए जिला दंडाधिकारी को गुंडा बदमाश एवं जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है.
सात गिरफ्तार आरोपियों के नाम
1. भुनेश्वर केशरवानी
2. भावेश केशरवानी
3. राजू साहू
4. दीपक साहू
5. शुभम केशरवानी
6. राकेश चंद्रा
7. इतवारी खूंटे
जांजगीर चांपा पुलिस की अपील
जांजगीर चांपा पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना गंभीर अपराध है. कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और कानून अपने हाथ में लेने से बचें.