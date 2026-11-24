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जांजगीर चांपा में डायल 112 टीम पर हमला, 7 फरार आरोपियों ने नवागढ़ सिविल कोर्ट में किया सरेंडर

जांजगीर चांपा पुलिस टीम पर हमला के आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: नवागढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता भुवनेश्वर केशरवानी ने अपने 6 साथियों के साथ व्यवहार न्यायलय नवागढ़ में आत्म समर्पण कर दिया है. भुवनेश्वर केशरवानी और उसके साथियों ने 6 नवंबर की रात डायल 112 की टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट कर अपहरण का प्रयास किया था. घटना के बाद से सभी फरार चल रहे थे.

जानिए पूरा मामला जांजगीर चांपा एडिशनल एसपी यूलैंडन यार्क ने घटना के बारे में बताया. 6 नवंबर की रात नवागढ़ थाना क्षेत्र के लिंगवा रोड में रात 10 बजे एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम घायलों की मदद के लिए पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल जा रही थी. तभी एक विपरीत दिशा से आ रही थार ने डायल 112 को ठोकर मार दी और शासकीय वाहन को नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद डायल-112 को रोककर पुलिसकर्मी जब वाहन का निरीक्षण कर रहे थे, तभी थार चला रहे भावेश केशरवानी ने अपने चाचा भुनेश्वर केशरवानी और साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया. आरोपियों ने एकजुट होकर रास्ता रोकते हुए पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज, हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया. इसके साथ ही एक पुलिसकर्मी को अपनी गाड़ी में ले जाने लगे. घटना की सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पुलिस जवान को आरोपियों से छुड़ाया और उपचार कराया.