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जांजगीर चांपा हिरासत में मौत मामला, परिजनों को मदद का लिखित आश्वासन, अंतिम संस्कार के बाद चांपा थाना प्रभारी और ASI को हटाया

जांजगीर चांपा में अवैध शराब बेचने के मामले में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मौत के बाद पिछले दो दिनों से हंगामा जारी है.

JANJGIR CHAMPA CUSTODIAL DEATH
जांजगीर चांपा हिरासत में मौत मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 10:12 AM IST

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जांजगीर चांपा: चांपा थाना में गुरुवार को हिरासत में शिव सहिस की मौत मामले में पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चांपा थाना प्रभारी अशोक वैष्णव और ASI बाबू लाल दिनकर को हटा दिया है. सारागांव थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश शेंडे को चांपा थाने का प्रभारी बनाया गया है.

बुधवार को हिरासत में लिया, गुरुवार को मौत

चांपा थाना क्षेत्र के मेहंदी पारा में अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने बुधवार दोपहर शिव सहिस को गिरफ्तार किया था. रातभर थाना में रखा. सुबह पुलिस ने परिजनों को शिव सहिस की तबीयत खराब होने और जिला अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी. जब परिजन अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

Janjgir Champa custodial death
हिरासत में मौत मामले में जांजगीर चांपा एसपी का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों का पुलिस पर आरोप

पुलिस प्रताड़ना से शिव सहिस की मौत का आरोप परिजनों ने लगाया और चांपा थाना का घेराव कर दिया. परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और मृतक की पत्नी को उचित मुआवजा और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की मांग की.

जांजगीर चांपा हिरासत में मौत मामले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी देते एडिशनल एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी हुई

गुरुवार दिनभर चांपा थाना में तनाव रहा और न्यायिक जांच के लिए सीजीएम चांपा थाना पहुंचे. शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से चर्चा की. जांच अधिकारी के साथ परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम का वीडियो ग्राफी भी कराई गई.

मुआवजा की मांग को लेकर परिजनों का धरना

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मुआवजा की मांग करते हुए शव लेने से इंकार कर दिया और रात में भी धरने पर बैठ गए. देर रात पुलिस और जिला प्रशासन से चर्चा और लिखित आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने सुबह अंतिम संस्कार करने की बात कही. शुक्रवार को मुक्तिधाम में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया.

परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी का आश्वासन

उप पुलिस अधीक्षक डॉ यूलैंडन यार्क ने बताया कि मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. एडिशनल एसपी ने बताया कि मानवीय संवेदना को देखते हुए विभाग ने मृतक की पत्नी को प्रति माह आर्थिक मदद करने और पांच बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मदद करने का लिखित आश्वासन दिया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि लिखित दस्तावेज परिजनों को दिया गया है, लिखित दस्तावेज की वैधता को लेकर पत्राचार किया जा रहा है. पुलिस विभाग की तरफ से प्राइवेट कंपनी में मृतक की पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए भी बात की जा रही है.

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