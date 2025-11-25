ETV Bharat / state

कार में बेटी को छोड़कर सब्जी खरीद रही थी महिला, गाड़ी चालक बच्ची का अपहरण कर हुआ फरार

बिलासपुर की महिला ने सारंगढ़ जाने के लिए कार किराए पर ली थी.

जांजगीर चांपा
November 25, 2025

जांजगीर चांपा: घटना सोमवार की है. बिलासपुर के राजकिशोर नगर की रहने वाली सत्यवती सूर्यबंशी ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरसींवा गांव जाने के लिए एक कार किराए से ली. रतनपुर के पटेल ड्राइवर से महिला ने कार हायर की.

मायके से वापसी के दौरान की घटना: महिला को बिलासपुर से 80 किलोमीटर दूर अपने मायके सारंगढ़ जिला के सलिहाघाट जाना था. वह अपनी 4 साल की बेटी को लेकर अपने मायके गई. वहां अपने घरवालों से मिली. इसके बाद शाम को वह वापस बिलासपुर अपने घर लौट रही थी. तभी बीच में सलिहाघाट के बाजार में सब्जी लेने के लिए कार रुकवाकर नीचे उतरी. 4 साल की बच्ची के हाथ में मोबाइल देकर कार में बच्ची को छोड़ दिया और बाजार के अंदर चली गई.

कार चालक बच्ची का अपहरण कर फरार: सब्जियां लेने के बाद वापस मौके पर पहुंची तो कार और बच्ची गायब थे. महिला घबरा कर भटगांव थाना पहुंची और मामले की जानकारी दी. महिला ने कार ड्राइवर, गाड़ी का नंबर और बाकी की जानकारी पुलिस को बताई.

जांजगीर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई: 4 साल की बच्ची का सफेद रंग के कार में अपहरण करने की जानकारी सारंगढ़ पुलिस अधीक्षक ने जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक को दी. इसके बाद जांजगीर चांपा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाश: जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने आगे की कार्रवाई के बारे में बताया. एसपी ने बताया बच्ची के अपहरण की सूचना मिलने के बाद बम्हनीडीह, सारागांव, बिर्रा और शिवरीनारायण पुलिस को नाकाबंदी के निर्देश दिए. पुलिस ने नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाश शुरू की. बिर्रा पुलिस ने तलाशी के दौरान सफेद डिजायर कार को घेराबंदी कर रोका और तलाशी ली. गाड़ी के अंदर बच्ची बरामद हुई.

हिरासत में आरोपी कार चालक: बिर्रा पुलिस ने बच्ची को सही सलामत अपने कब्जे में लिया. आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया. कार चालक का नाम रवि पटेल है. जो बिलासपुर जिला के रतनपुर थाना क्षेत्र के खुटा घाट गांव का रहने वाला है. बिर्रा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया गया है. पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई.

