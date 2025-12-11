ETV Bharat / state

पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता, हसदेव नदी किनारे मिले कपड़े, साइकिल और चप्पल

जांजगीर चांपा : पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा घूमने गए तीन बच्चे लापता हो गए हैं. देर शाम तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए हनुमानधारा के पास पहुंचे, जहां बच्चों के कपड़े, साइकिल और चप्पल मिली. जिससे कारण बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है.

नदी किनारे बच्चों का सामान मिलने बच्चे वहां मौजूद नहीं होने की जानकारी चांपा पुलिस को दी गई. सूचना के बाद चांपा पुलिस हनुमान धारा पहुंची. बच्चों के संबंध में आसपास जानकारी जुटाने के बाद स्थानीय गोताखोरों के साथ नगर सेना के जवानों ने रेस्क्यू शुरू किया. देर रात हसदेव नदी में बच्चों की तलाश की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

जांजगीर चांपा के बच्चे लापता (ETV Bharat Chhattisgarh)

हसदेव नदी में की जा रही बच्चों की तलाश

चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार ने बताया कि मनका पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक ही मौहल्ले के 3 बच्चे सुबह 10 बजे से हनुमानधारा के लिए निकले थे. बच्चों का नाम रूद्र कुमार, युवराज और नेल्सन है, जो 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा मे पढ़ते हैं. तीनों बच्चों की उम्र 11 साल, 14 साल और 15 साल है. लापता एक बच्चा सक्ति पुलिस के एएसआई का बेटा होने की जानकारी मिली है.

हसदेव नदी किनारे मिला बच्चों का सामान (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैराज का जलस्तर कम कर नदी में बच्चों की तलाश की जा रही है. -यदुमणि सिदार, एसडीओपी, चांपा

देर रात तक नहीं मिले बच्चे, सुबह किया जा रहा रेस्क्यू

एक ही मोहल्ले के तीन बच्चों के नदी किनारे से लापता होने की सूचना पर चांपा एसडीएम पवन कोसम भी राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बच्चे नदी में उतरे हैं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कपड़े, चप्पल और साइकिल नदी किनारे मिले है. इसलिए नदी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. नदी का बहाव कम कराया गया है. पुलिस जिला सेनानी की टीम बच्चों को ढूंढ रही है.