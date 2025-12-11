ETV Bharat / state

पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता, हसदेव नदी किनारे मिले कपड़े, साइकिल और चप्पल

जांजगीर चांपा पुलिस और नगर सेना नदी में बच्चों की तलाश कर रही है.

PICNIC SPOT HANUMAN DHARA
जांजगीर चांपा बच्चे लापता (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा घूमने गए तीन बच्चे लापता हो गए हैं. देर शाम तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए हनुमानधारा के पास पहुंचे, जहां बच्चों के कपड़े, साइकिल और चप्पल मिली. जिससे कारण बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है.

हसदेव नदी किनारे मिला बच्चों का सामान, बच्चे गायब

नदी किनारे बच्चों का सामान मिलने बच्चे वहां मौजूद नहीं होने की जानकारी चांपा पुलिस को दी गई. सूचना के बाद चांपा पुलिस हनुमान धारा पहुंची. बच्चों के संबंध में आसपास जानकारी जुटाने के बाद स्थानीय गोताखोरों के साथ नगर सेना के जवानों ने रेस्क्यू शुरू किया. देर रात हसदेव नदी में बच्चों की तलाश की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

जांजगीर चांपा के बच्चे लापता (ETV Bharat Chhattisgarh)

हसदेव नदी में की जा रही बच्चों की तलाश

चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार ने बताया कि मनका पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक ही मौहल्ले के 3 बच्चे सुबह 10 बजे से हनुमानधारा के लिए निकले थे. बच्चों का नाम रूद्र कुमार, युवराज और नेल्सन है, जो 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा मे पढ़ते हैं. तीनों बच्चों की उम्र 11 साल, 14 साल और 15 साल है. लापता एक बच्चा सक्ति पुलिस के एएसआई का बेटा होने की जानकारी मिली है.

JANJGIR CHAMPA CHILDREN MISSING
हसदेव नदी किनारे मिला बच्चों का सामान (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैराज का जलस्तर कम कर नदी में बच्चों की तलाश की जा रही है. -यदुमणि सिदार, एसडीओपी, चांपा

देर रात तक नहीं मिले बच्चे, सुबह किया जा रहा रेस्क्यू

एक ही मोहल्ले के तीन बच्चों के नदी किनारे से लापता होने की सूचना पर चांपा एसडीएम पवन कोसम भी राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बच्चे नदी में उतरे हैं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कपड़े, चप्पल और साइकिल नदी किनारे मिले है. इसलिए नदी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. नदी का बहाव कम कराया गया है. पुलिस जिला सेनानी की टीम बच्चों को ढूंढ रही है.

JANJGIR CHAMPA CHILDREN MISSING
बच्चों की तलाश में नगर सेना और जांजगीर चांपा पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
'पीरियड्स नहीं आने की बात छिपाकर शादी करना मानसिक क्रूरता', हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज की
भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई, बलरामपुर कलेक्ट्रेट के पास धारा 144
ईको टूरिज्म का सेंटर बनेगा सोनाखान-कसडोल, सीएम के ऐलान से बलौदा बाजार के लोग खुश

TAGGED:

JANJGIR CHAMPA CHILDREN MISSING
पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा
जांजगीर चांपा बच्चे लापता
JANJGIR CHAMPA NEWS
PICNIC SPOT HANUMAN DHARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.