गौठान में मवेशियों की मौत मामले में जांजगीर चांपा जिले में FIR, पुलिस ने खुद लिया संज्ञान

गौठान में लगातार हो रही मवेशियों की मौत: गांव के लोगों का कहना है कि, गौठान में लंबे समय से मवेशियों की मौत हो रही है. गौठान में ना तो पर्याप्त चारा है और ना ही उचित व्यवस्था, जिसके कारण मवेशी भूख और लापरवाही से मर रहे हैं. लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी.

जांजगीर-चांपा: जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के सलखन गांव में गौठान (जहां पशुओं को रखा जाता है) में 14 मवेशियों की मौत हो गई. यह पहली बार है जब जिला पुलिस ने बिना किसी शिकायत के खुद संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है.

पुलिस अधीक्षक ने कराया निरीक्षण और पोस्टमॉर्टम: 6 अक्टूबर को किसी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी कि सलखन गांव के गौठान में कई मवेशी मृत पड़े हैं. सूचना पर एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. निरीक्षण में 7 बैल और 7 गाय मृत पाए गए. सभी मृत मवेशियों का पोस्टमॉर्टम करवा कर दफन किया गया.

मामले की जांच की जा रही है. जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.- यदुमणि सिदार, एसडीओपी चांपा

गौठान के चारों ओर इलेक्ट्रिक तार: पुलिस जांच में सामने आया कि गौठान को चारों ओर से झटका (इलेक्ट्रिक) तार से घेरा गया था. अंदर एक तालाब भी था, कई मवेशियों के शव तालाब के किनारे और अंदर मिले.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही माना है. पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 325 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. अब मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.