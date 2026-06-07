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महिला ने युवक से की दोस्ती, फिर अंतरंग वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, अब पहुंच गई जेल

जांजगीर चांपा : सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाले लोग सावधान हो जाए. जांजगीर के अकलतरा से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है. यहां एक महिला की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने जान देने की कोशिश की. अभी युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. इसे देख युवक के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. उसके बाद जांजगीर पुलिस ने आरोपी महिला को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया है.

अकलतरा के युवक की राजनांदगाव की एक महिला से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई. मेल मिलाप बढा और अब महिला द्वारा अंतरंग वीडिओ को वायरल करने की धमकी दी जाने लगी. उसके बदले एक लाख रुपये की मांग की गई. इतना ही नहीं महिला ने कुछ वीडिओ युवक के पिता के व्हाट्सएप पर भेज दिया. जिसे सुन कर युवक ने अपनी इज्जत मान सम्मान का ख्याल करते हुए जान देने की कोशिश की. उसके बाद इलाज के लिए युवक को अकलतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. युवक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है.

जांजगीर चांपा पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

मामले की गंभीरता को देखते हुए अकलतरा पुलिस ने राजनांदगाव से महिला को गिरफ्तार कर लिया है. महिला के मोबाइल से कई सबूत और चैट्स मिले हैं. जिसके आधार पर धारा 308 और बीएनएस 67 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस जांच कर रही है-योगिता खापर्डे, सीएसपी, जांजगीर

आरोपी महिला के मोबाइल ने कई राज खोल दिए हैं. इस मोबाइल के जरिए पता चला है कि महिला बीते 12 दिनों से युवक को ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे की मांग कर रही थी. जब महिला ने वीडियो और फोटो युवक के परिवार वालों को भेजना शुरू कर दिया. उसके बाद युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया.