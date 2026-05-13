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जल संसाधन विभाग के ईई का ऑडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

कथित वायरल ऑडियो जांजगीर चांपा के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह का बताया जा रहा है.

JANJGIR CHAMPA
जल संसाधन विभाग जांजगीर चांपा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 10:51 AM IST

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जांजगीर चांपा: मंगलवार शाम एक ऑडियो जिले में तेजी से वायरल हुआ. ऑडियो सिंचाई विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर शशांक सिंह और विभाग के ड्राइवर के बीच का बताया जा रहा है. जिसमें कथित रूप से ईई, ड्राइवर के साथ गाली गलौज कर रहा है. ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

जानिए पूरा मामला

अकलतरा एसडीएम के पास वाहन चालक नहीं होने के कारण उन्होंने कलेक्टर से ड्राइवर की मांग की. जिस पर एरिगेशन विभाग ने शशि कुमार साहू को SDM के चालक के रूप मे भेजा. जिसके बाद से शशि कुमार एसडीएम की ही गाड़ी चलाने लगा. कुछ समय बाद एरिगेशन के ईई ने ड्राइवर को फिर से विभाग में लौटने को कहा, जिस पर ड्राइवर ने एसडीएम द्वारा रिलीव नहीं करने की जानकारी विभाग को दी. इस बात से नाराज ईई शशांक सिंह ने ड्राइवर का पांच माह का वेतन रोक दिया. ड्राइवर ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की और मदद की गुहार लगाई. कलेक्टर के आदेश के बाद भी ईई ने एक माह का भुगतान किया और चार माह का वेतन भी रोक दिया, साथ ही फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

इस घटना के बाद वाहन चालक शशि कुमार साहू ने अपने साथ ईई शशांक सिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और गाली गलौज की जानकारी संगठन में दी. जिसके बाद कर्मचारी अधिकारी भवन में बैठक हुई. इस मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई.

वायरल ऑडिय़ो कलेक्टर तक पहुंचा, जांच के आदेश

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह का कथित ऑडियो कलेक्टर के पास भी पंहुचा, जिसे कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और मामले में अपर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए. कलेक्टर ने दोषी अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया.

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ड्राइवर को इंजीनियर की धमकी
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