जांजगीर चांपा कृषि विभाग के उप संचालक पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप, महिला आरईओ ने कलेक्टर से की शिकायत
महिला कृषि विस्तार अधिकारी ने दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 8:12 AM IST
जांजगीर चांपा: कृषि विभाग के उप संचालक ललित मोहन भगत पर विभाग की महिला आरईओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि जब से उसकी ज्वाइनिंग हुई है तब से उप संचालक अधिकारी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं. महिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने दो बार इसकी शिकायत कलेक्टर से की, हालांकि पहली बार मौखिक शिकायत की थी लेकिन अब लिखित शिकायत देकर अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
"2018 में नौकरी में आई 2022 से उप संचालक अधिकारी कर रहे प्रताड़ित": महिला आरईओ ने बताया "जब से ललित मोहन पदस्थ हुए है मेरी ज्वाइनिंग के दौरान मुझे सिवनी क्षेत्र दे दिए, जो काफी विवादित क्षेत्र है. मैंने अपनी मां के साथ उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे वहां से हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरा क्षेत्र नहीं बदला. वो फील्ड आए थे, उन्होंने कार्यालय आवास मिलने के लिए बुलाया. मैं मिलने नहीं गई. फिर मैं बलौदा में ही कार्यरत थी, वहीं काम कर रही थी. उन्होंने एक बार मेरा एक दिन का वेतन भी रोकने का आदेश निकाला. जिसके डर से उनके कार्यकाल के दौरान जांजगीर ऑफिस नहीं गई. अब जब से दोबारा साल 2024 सितंबर से आए, पहली बैठक के दौरान ही उन्होंने सबके सामने कहा कि इसका अटैचमेंट को समाप्त करूंगा. उसके बाद से वे कागजी कार्रवाई कर रहे हैं."
महिला अधिकारी ने आगे बताया "मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है. पिता नहीं है. इस वजह से मुझे अटैचमेंट किए ताकि मैं अपनी मां की देखभाल कर सकूं. 17 जनवरी 2025 को संचनालय को लेटर भेजकर मेरा अटैचमेंट रोकने को कह रहे हैं. अब महीने भर पहले संचनालय को फिर लेटर भेजा और पामगढ़ एसडीओ को सैलरी रोकने का आदेश दिया. इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की थी. सिर्फ मौखिक रूप से कलेक्टर को बताया था. लेकिन अब फिर से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है. इससे मैं परेशान हूं. महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में भी शिकायत की हूं. मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए."
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश: कृषि विभाग के उप संचालक के खिलाफ मिली शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए है. कलेक्टर ने कहा कि मामला गंभीर है और महिला कर्मचारी की शिकायत पर महिला अधिकारियों की टीम बनाकर जांच की जाएगी. जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
एग्रीकल्टचर विभाग के एक्सटेंशन ऑफिसर ने एक शिकायत की है. शिकायत की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर जांजगीर चांपा
महिला आरईओ ने अपने विभाग के अधिकारी की प्रताड़ना के खिलाफ अकेले हीं मोर्चा खोल दिए है. महिला आरईओ ने अपने ऊपर हुए प्रताड़ना की जानकारी संगठन के लोगों को भी दी और और मदद की गुहार लगाई. लेकिन संगठन के पदाधिकारियों ने भी उप संचालक की पहुंच के आगे अपने संगठन को नहीं ला पाने की बात कहते हुए सहयोग करने से इनकार कर दिया है.