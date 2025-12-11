ETV Bharat / state

हनुमान धारा में बड़ा हादसा, हसदेव नदी में सर्चिंग में मिली बच्चों की लाश

दरअसल पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा घूमने गए तीन बच्चे बुधवार देर शाम तक घर नहीं लौटे. परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने बच्चों को ढूंढना शुरू किया. बच्चों को ढूंढते हुए परिजन, हनुमानधारा के पास पहुंचे. पिकनिक स्पॉट में बच्चों की साइकिल, कपड़े और चप्पल तो मिले लेकिन तीनों बच्चे वहां नहीं मिले.

जांजगीर चांपा: पिकनिक स्पॉट हनुमान धारा घूमने गए तीन बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया. हसदेव नदीं में सर्चिंग के बाद अब बच्चों की डेड बॉडी मिली है. बुधवार देर शाम से नदी में बच्चों की तलाश की जा रही थी.

बुधवार शाम से जारी था रेस्क्यू ऑपरेशन

इसके बाद परिजनों ने बच्चों की गुमशुदगी की सूचना जांजगीर चांपा पुलिस को दी. पुलिस हनुमानधार पहुंची और उसके बाद बच्चों को नदी में ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया गया. स्थानीय गोताखोरों के साथ नगर सेना के जवानों ने देर रात हसदेव नदी में बच्चों की तलाशी की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

तीनों बच्चों का शव हसदेव नदी में मिला

गुरुवार को करीब 26 घंटे बाद तीन बच्चों की डेड बॉडी मिली है. मृत बच्चे की पहचान नेल्सन एक्का, रूद्र और युवराज के रूप में हुई है.जो 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं. तीनों बच्चों की उम्र 11 साल, 14 साल और 15 साल है. लापता एक बच्चा सक्ति पुलिस के एएसआई का बेटा होने की जानकारी मिली है. फिलहाल बच्चों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए बीडीएम अस्पताल भेजे गए हैं.

परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि

एसडीएम ने घटना को दुखद बताते हुए आकस्मिक मृत्यु के कारण बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता राशि देने की बात कही है.