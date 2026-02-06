जगदलपुर में मिला प्रकृति से जुड़ने का नया ठिकाना, कुम्हड़ाकोट में बनी ‘जनजातीय गौरव वाटिका’ का लोकार्पण
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों के लिए बनाए गए जनजातीय गौरव वाटिका का बस्तर में शुभारंभ हुआ. डिप्टी CM ने उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 9:00 PM IST
जगदलपुर. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से दूर, शोर-शराबे और धूल से मुक्त वातावरण में बस्तरवासियों को सुकून देने वाला एक नया स्थल मिल गया है. कुम्हड़ाकोट में निर्मित ‘जनजातीय गौरव वाटिका’ का शुक्रवार को लोकार्पण किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और स्थानीय विधायक किरण सिंह देव मौजूद रहे.
3 करोड़ की लागत से तैयार, 25 एकड़ में फैली वाटिका
करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह वाटिका लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. शुरुआत में इसे हेल्थ पार्क के रूप में बनाया जाना था, लेकिन बाद में इसे एक भव्य और आकर्षक वाटिका का रूप दिया गया. अब यह स्थान न सिर्फ पर्यटन का नया केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा.
स्वास्थ्य और योग के लिए आधुनिक सुविधाएं
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वाटिका में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की. यहां नागरिकों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं. जो लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं.
- 1700 मीटर लंबा वॉकिंग ट्रेल
- योगा शेड और योगा ज़ोन
- ओपन जिम
- ट्रेल के बीच बने ‘गपशप ज़ोन’
- पारिवारिक आयोजनों के लिए 5 खूबसूरत पगोड़ा
इको-फ्रेंडली और प्लास्टिक फ्री ज़ोन
वाटिका को पूरी तरह इको-फ्रेंडली बनाया गया है. यहां प्लास्टिक फ्री ज़ोन का सख्ती से पालन किया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम बताया.
स्व-सहायता समूहों को मिले 1.22 करोड़ से अधिक के चेक
लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने विभिन्न स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को 1 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक की राशि के चेक वितरित किए. इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और वन आश्रित परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है.
महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
- ‘वृत्त स्तरीय चक्रीय निधि’ योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को 1 करोड़ 20 लाख 13 हजार रुपये का ऋण दिया गया.
- बकावण्ड की ‘मां धारणी करणी स्व-सहायता समूह’ को काजू प्रसंस्करण और विपणन के लिए 50 लाख रुपये मिले.
- आसना के ‘गोधन स्व-सहायता समूह’ को गाय पालन हेतु 34 लाख रुपये दिए गए.
- घोटिया और भानपुरी समूहों को इमली संग्रहण व प्रसंस्करण के लिए 13.13 लाख और 13 लाख रुपये मिले.
- कोलेंग की समिति को दोना-पत्तल निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए गए.
बस्तर के विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
इस पहल से बस्तर क्षेत्र में स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाओं व वनवासियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार मिलेगा.