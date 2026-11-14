ETV Bharat / state

जनजातीय गौरव पदयात्रा पहुंचा रांचीः बिरसा रथ का भव्य स्वागत, कोकर समाधि स्थल पर 15 नवंबर को होगा समापन

खूंटी के उलिहातू से शुरू हुआ जनजातीय गौरव पदयात्रा रांची पहुंचा ( ETV Bharat )

रांचीः बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से शुरू हुआ जनजातीय गौरव पदयात्रा आज शनिवार शाम रांची पहुंचा.

राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित तीन दिवसीय इस जनजातीय गौरव पदयात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत खूंटी स्थित भाजपा कार्यालय से हुई. इस पदयात्रा का शुभारंभ बिरसा रथ के साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर विधिवत पूजा-अर्चना एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया.