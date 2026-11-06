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राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हुई चर्चा

रांची में झारखंड बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला ( ETV Bharat )

रांचीः राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर और जनजातीय गौरव पखवाड़ा को भव्य बनाने में प्रदेश भाजपा इन दिनों जुटी हुई है. इसी के तहत आज शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बैंक्वेट हॉल डिबडीह में किया गया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने किया.

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस को व्यापक स्तर पर जनजातीय गौरव पखवाड़े के रूप में मना रही है. इसका उद्देश्य जनजातीय समाज के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के इतिहास को जन-जन तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक पार्टी का हर कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटेगा.जनजातीय समाज का सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार भाजपा की प्राथमिकता है.