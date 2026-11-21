साय सरकार कर रही जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास, भगवान बिरसा मुंडा को नमन: अरुण साव
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांकेर को 30 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 7:16 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कांकेर पहुंचने पर उनका लोगों ने स्वागत किया. पीला चावल से तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया.
आंगादेव की पूजा से हुई कार्यक्रम की शुरुआत
जनजातीय गौरव दिवस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने आंगादेव की पूजा अर्चना की. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया. अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर जनजातीय समाज को एकजुट किया. जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.
पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की- अरुण साव
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि देश के जनजातीय नायकों के योगदान और गौरवशाली संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिल सके.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
कांकेर को विकास कार्यों की सौगात
इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांकेर में कई विकास कार्यों के लिए राशि की घोषणा की. उन्होंने उदय नगर स्थित बिरसा मुंडा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया. इसके अलावा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की. उन्होंने जिले की प्रमुख विभूतियों और प्रतिभावान व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया.
जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब समाज में शिक्षा का प्रसार करने और नशामुक्ति की दिशा में सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है- भोजराज नाग, सांसद, कांकेर
जनप्रतिनिधियों ने सभा को किया संबोधित
इस अवसर पर कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति और परंपराओं से है. इन्हें संरक्षित कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं. जनजातीय समाज को शिक्षा और जागरूकता के साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ना होगा.
जनजातीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना जरूरी- कलेक्टर
इस अवसर पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने जनजातीय समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जनजातीय युवाओं को भी तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ना जरूरी है. जिला प्रशासन युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रहा है.