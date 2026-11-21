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साय सरकार कर रही जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास, भगवान बिरसा मुंडा को नमन: अरुण साव

कांकेर में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कांकेर पहुंचने पर उनका लोगों ने स्वागत किया. पीला चावल से तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया.

आंगादेव की पूजा से हुई कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय गौरव दिवस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने आंगादेव की पूजा अर्चना की. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया. अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर जनजातीय समाज को एकजुट किया. जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.