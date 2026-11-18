जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, वीरों के बलिदान को किया गया नमन, किरण सिंहदेव हुए शामिल
धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर बस्तर में दिखा जनजातीय गौरव का संगम, योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 8:19 PM IST
बस्तर: धरती आबा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर बस्तर में जनजातीय गौरव, संस्कृति और इतिहास का संगम देखने को मिला. जगदलपुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए.
जनजातीय वीरों को किया गया याद
इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जनजातीय वीरों के योगदान को याद किया गया. वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, ताकि समाज के लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके.
हर जिले में हो रहा आयोजन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. जिसके तहत धरमजयगढ़ में प्रान्त स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया. जिसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है. कार्यक्रम में सभी जनजातीय समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया है.
अपने समाज और आजादी के दौरान लड़कर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का योगदान अतुलनीय है- किरण सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा
जनजातीय मंत्रालय का बजट बढ़ा
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि मोदी सरकार में वर्ष 2014-15 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 4,497 करोड़ रुपये था. जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 14,926 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए 24,104 करोड़ रुपये की पीएम जनमन योजना लागू की गई है.
इससे देश के 63 हजार गांवों और 5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है. वहीं धरती आबा अभियान से 64 हजार गांव लाभान्वित हो रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि देशभर में 726 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं.
राज्य में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है. और समाज को सिकलसेल एनीमिया से मुक्त करने का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है.