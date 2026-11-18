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जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, वीरों के बलिदान को किया गया नमन, किरण सिंहदेव हुए शामिल

जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: धरती आबा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर बस्तर में जनजातीय गौरव, संस्कृति और इतिहास का संगम देखने को मिला. जगदलपुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए.

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH) जनजातीय वीरों को किया गया याद इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जनजातीय वीरों के योगदान को याद किया गया. वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, ताकि समाज के लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके.