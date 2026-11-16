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बलरामपुर में जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हुई शामिल, प्रदर्शनी और ट्राइबल फूड स्टॉल ने किया आकर्षित

बलरामपुर में जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी वैभव बैंकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी शामिल हुए.

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हुई शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) जल जंगल जमीन की रक्षा सरकार की प्राथमिकता बलरामपुर जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम बहुत ही गौरव और उत्साह के साथ मनाते हैं. प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा जी की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. जल जंगल जमीन को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है.