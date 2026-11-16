बलरामपुर में जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हुई शामिल, प्रदर्शनी और ट्राइबल फूड स्टॉल ने किया आकर्षित
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आयोजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और जनजातीय समाज प्रमुखों को सम्मानित किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 7:26 PM IST
बलरामपुर: जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी वैभव बैंकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी शामिल हुए.
जल जंगल जमीन की रक्षा सरकार की प्राथमिकता
बलरामपुर जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम बहुत ही गौरव और उत्साह के साथ मनाते हैं. प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा जी की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. जल जंगल जमीन को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है.
मैं प्रदेश और बलरामपुर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनायें देती हूं. जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी उनके पद चिन्ह पर हम सब लोग चलें. क्योंकि वही हमारी मूल संपत्ति है वही हमारा मूल धर्म है.- लक्ष्मी राजवाड़े, कैबिनेट मंत्री
लगाई गई प्रदर्शनी
आदिम जाति विकास विभाग द्वारा तैयार देवगुड़ी में जनजातीय समुदायों के देवस्थल को पारंपरिक स्वरूप में प्रदर्शित किया गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. ’जनजातीय आभूषण, वाद्य यंत्र, कला एवं संस्कृति‘ स्टॉल में हंसली, रुपया माला, कौड़ी गजरा, नागमोरी और पैंरी जैसे पारंपरिक आभूषणों के साथ मांदर, ढोल, झांझ और नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए.
ट्राइबल फूड स्टॉल में लोगों ने लिया स्वाद
यहां बांस से बनी टोकनी, सूपा, झांपी और डलिया जैसी कलाकृतियां भी रखी गई थीं. जनजातीय पारंपरिक आवास में मिट्टी की दीवारों पर बने भित्ति चित्र, धान की बालियों और मक्के से की गई सजावट और आजीविका के पारंपरिक साधनों के माध्यम से जनजातीय रहन-सहन को सजीव रूप में दिखाया गया.
जनजातीय ट्राइबल फूड स्टॉल में चीला रोटी, ठेकवा रोटी, पीठा रोटी, मक्का रोटी, महुआ लाटा, महुआ लड्डू, रागी आटा, विभिन्न प्रकार की चटनियां और कोयनार, फुटकल, बांस करील व मछली की सुकटी सहित 50 से अधिक पारंपरिक व्यंजन रखे गए थे.
हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरण
जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत सामग्री एवं लाभ का वितरण किया गया साथ ही पहाड़ी कोरवा जनजाति के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया.