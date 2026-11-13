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जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर गरमाया डिलिस्टिंग का मुद्दा, रामसेवक पैंकरा बोले- राम मंदिर और धारा 370 हटाया, अब डिलिस्टिंग भी होकर रहेगी

जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर गरमाया डिलिस्टिंग का मुद्दा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर/कोंडागांव. जनजातीय बहुल जशपुर जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर डिलिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उठा. छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा ने कहा कि जनजातीय समाज को मतांतरण से बचाने और उसकी मूल पहचान, संस्कृति एवं परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए डिलिस्टिंग बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने जैसे बड़े काम करके दिखाए हैं. इसी तरह डिलिस्टिंग भी होकर रहेगी.

जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर गरमाया डिलिस्टिंग का मुद्दा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) जनजातीय अस्मिता और गौरवशाली इतिहास पर रखी बात पैंकरा ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है. भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' का संदेश दिया था. उनका संघर्ष जल, जंगल, जमीन और जनजातीय स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक है. उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और गोविंद गुरु सहित जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान को भी याद किया.