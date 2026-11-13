जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर गरमाया डिलिस्टिंग का मुद्दा, रामसेवक पैंकरा बोले- राम मंदिर और धारा 370 हटाया, अब डिलिस्टिंग भी होकर रहेगी
भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता, जनजातीय समाज को मतांतरण से बचाने और उसकी पहचान सुरक्षित रखने की उठाई बात
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 8:38 PM IST
जशपुरनगर/कोंडागांव. जनजातीय बहुल जशपुर जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर डिलिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उठा. छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा ने कहा कि जनजातीय समाज को मतांतरण से बचाने और उसकी मूल पहचान, संस्कृति एवं परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए डिलिस्टिंग बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने जैसे बड़े काम करके दिखाए हैं. इसी तरह डिलिस्टिंग भी होकर रहेगी.
जनजातीय अस्मिता और गौरवशाली इतिहास पर रखी बात
पैंकरा ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है. भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' का संदेश दिया था. उनका संघर्ष जल, जंगल, जमीन और जनजातीय स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक है. उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और गोविंद गुरु सहित जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान को भी याद किया.
जनजातीय समाज को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय से डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है. महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के लिए संसद में पूर्ण बहुमत जरूरी है. सरकार बहुमत के करीब पहुंच रही है. वाले समय में डिलिस्टिंग का रास्ता भी साफ होगा.- रामसेवक पैकरा, पूर्व गृह मंत्री
जनजातीय योजनाओं और बजट का किया उल्लेख
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है. पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन धन विकास केंद्र और वन अधिकार पट्टों के माध्यम से जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
पैंकरा ने आरोप लगाया कि दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया. उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत, अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना और जनजातीय समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को समाज के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
कोण्डागांव में भी मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. कोंडागांव बीजेपी की ओर से 11 से 18 नवंबर तक जिले में जनजातीय गौरव सप्ताह आयोजित किया जा रहा है. सप्ताहभर जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय महापुरुषों के योगदान को लेकर विभिन्न कार्यक्रम होंगे. इसे लेकर कोंडागांव में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसमें जनजातीय गौरव दिवस के प्रवक्ता एवं पूर्व बस्तर विधायक डॉ. सुबाहु कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, भाजपा जिलाध्यक्ष सेवकराम नेताम और पूर्व जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा मौजूद रहे.
सुबाहु कश्यप ने दी जानकारी
डॉ. सुबाहु कश्यप ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज ही नहीं, बल्कि पूरे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक हैं. 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया. जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणादायी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई. अभियान के दौरान केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी. इनमें पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन धन विकास केंद्र, छात्रवृत्ति और सिकल सेल उन्मूलन मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं- डॉ. सुबाहु कश्यप, जनजातीय गौरव दिवस के प्रवक्ता
भाजपा की कार्ययोजना के अनुसार 14 नवंबर को जनजातीय महापुरुषों के स्मारकों और प्रतिमाओं की साफ-सफाई कर दीपोत्सव किया जाएगा. 15 नवंबर को महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण होगा. वहीं 16 से 18 नवंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.