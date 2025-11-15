ETV Bharat / state

जनजातीय गौरव दिवस स्पेशल: वीर शहीद गैंद सिंह भाऊ की उपेक्षित विरासत, सितरम गांव में इतिहास के प्रहरी आज भी संरक्षण की राह ताकते हुए

परलकोट विद्रोह (1824–1825), धावड़ा वृक्ष की टहनियां बनीं क्रांति का संदेश: 24 दिसंबर 1824 को गैंद सिंह के नेतृत्व में अबूझमाड़ और आसपास के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों और मराठों के अत्याचारों के विरुद्ध ऐतिहासिक विद्रोह की शुरुआत की. इस विद्रोह की विशेषता यह थी कि इसे स्थानीय परंपराओं और जंगल आधारित रणनीतियों के जरिये संचालित किया गया. संदेश भेजने के लिए धावड़ा (धौरा) वृक्ष की टहनियों का उपयोग किया जाता था. यह टहनी गांव गांव पहुंचती और विद्रोहियों को एकजुट होने का संकेत देती. हमले अंग्रेजों के कार्यालयों, गोदामों और कर-संग्रह केंद्रों पर केंद्रित थे. यह विद्रोह भले स्थानीय था, लेकिन इसकी गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दी. पहली बार आदिवासी समाज ने किसी संगठित स्वरूप में शासन व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी.

कौन थे वीर शहीद गैंद (गेंद) सिंह?: वीर शहीद गैंद सिंह छत्तीसगढ़ की परलकोट जमींदारी के जमींदार और आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेतृत्वकर्ता थे. इतिहास में “भूमिया राजा” के रूप में भी जाना जाता है. जमींदारी क्षेत्र बस्तर संभाग के पर्वतीय और घने जंगलों से घिरा था, जो उस समय मराठों और फिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था. कर-उगाही, दमन और अपमानजनक नीतियों ने आदिवासी समाज का जीवन असहनीय बना दिया था.अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गैंद सिंह भाऊ ने विद्रोह का बिगुल फूंका, जिसने आगे चलकर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन को आधार दिया.

गांव में वीर शहीद को ''राजा'' का दर्जा: सितरम गांव में परंपरा आज भी जीवित है. गांव में कई बुजुर्ग और स्थानीय परंपराओं के संरक्षक बताते हैं कि गैंद सिंह भाऊ का यहां राजा की तरह सम्मान किया जाता है. गांव के ऊपरी पहाड़ों में उनका महल स्थित था. ठीक नीचे उन्होंने स्वयं एक मंदिर स्थापित किया था. वे प्रतिदिन उसी मंदिर में पूजा-अर्चना कर जमींदारी का संचालन करते थे. यही कारण है कि आज भी गांव की सामूहिक स्मृति में वे सिर्फ जमींदार नहीं बल्कि राजा, रक्षक और संरक्षक माने जाते हैं.

छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहे जाने वाले वीर शहीद गैंद (गेंद) सिंह भाऊ के नेतृत्व में 1824-1825 का परलकोट विद्रोह भड़का था. वे आज भी आदिवासी समाज की स्मृति में गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक बने हुए हैं, लेकिन दुखद पहलू यह है कि उनकी विरासत, उनका इतिहास और उनके परिवार की वर्तमान स्थिति, तीनों ही संरक्षण और पहचान के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम जब परलकोट जमींदारी क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सीतरम पहुंची तो वहां इस वीर क्रांतिकारी के अवशेष मात्र नहीं, बल्कि उपेक्षा की लंबी कहानी, मिट्टी और पत्थरों के बीच बिखरी हुई दिखाई दी.

नारायणपुर: पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उन महान जनजातीय वीरों का स्मरण कर रहा है, जिन्होंने अंग्रेजी शासन, शोषणकारी नीतियों और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाकर आजादी के संघर्ष को नई दिशा दी. वहीं अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच बसे ग्राम सीतरम में इतिहास की एक अमूल्य धरोहर, संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे ढहती जा रहा है.

गिरफ्तारी और शहादत, 20 जनवरी 1825 का वह काला दिन: अंग्रेजी शासन विद्रोह की ताकत से घबरा गया. चांदा (चंद्रपुर) के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे (Pebbey) को विद्रोह को किसी भी कीमत पर दबाने का आदेश मिला. कुछ महीनों की खोज, दबाव और संघर्ष के बाद वीर शहीद गैंद सिंह को गिरफ्तार किया गया और 20 जनवरी 1825 को परलकोट महल के सामने फांसी दे दी गई. यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि आदिवासी प्रतिरोध का पहला बलिदान थी, इसीलिए उन्हें “छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद” कहा जाता है.

गैंद सिंह भाऊ की 6वीं पीढ़ी, बदलते समय में संघर्ष की कथा: स्वयं को उनका छठवीं पीढ़ी का वंशज बताने वाले निरसंखी भाऊ जी बताते हैं, ''जब गैंद सिंह को फांसी दी गई तो परिवार पर अंग्रेज शासन की नजर टिकी थी. जान बचाने के लिए पूरा परिवार अबूझमाड़ के घने जंगलों की ओर भागा. उन्होंने सुरक्षित स्थान के रूप में सीतरम गांव को चुना, क्योंकि यहां जनजातीय समाज ने उन्हें छिपाकर रखा.

पुरातन मंदिर, जर्जर दीवारें (ETV Bharat Chhattisgarh)

अंग्रेजों ने पूरा जमींदारी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया. परिवार दोबारा परलकोट नहीं लौट पाया. धीरे-धीरे उनका जीवन सामान्य ग्रामीण आदिवासी परिवार जैसा हो गया. आज वही परिवार, जो कभी बड़े जमींदार थे, अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति में जीवन बसर करने को मजबूर हैं.

कभी खेत खलिहान, आज गुजर-बसर का संघर्ष!: परिवार का कहना है कि नवीन पुलिस कैंप के निर्माण में उनकी कई एकड़ भूमि उपयोग में ले ली गई, लेकिन कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला.

पुरातन मंदिर, जर्जर दीवारें: निरसंखी भाऊ के बताए अनुसार टीम ने उस मंदिर का निरीक्षण किया, जिसे गैंद सिंह भाऊ द्वारा स्थापित कहा जाता है. वहां जो दिखा, वह अत्यंत दुखद था. मंदिर बेहद जर्जर हाल में है. पत्थरों की दीवारों पर दरारें स्पष्ट दिखाई देती हैं.

किसी भी समय मंदिर ढह सकता है. अंदर की पुरातन मूर्तियां मूल्यवान और ऐतिहासिक महत्व वाली हैं. पहले भी कई मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं. वहां कोई सुरक्षा, रखरखाव या संरक्षक मौजूद नहीं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर हजारों आदिवासी परिवारों की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है. लेकिन संरक्षण के अभाव में यह अब खंडहर में तब्दील हो रहा है.

सरकार ने लगाई प्रतिमा, लेकिन इतिहास को भूल गई व्यवस्था: कुछ वर्षों पहले विधायक निधि से शहीद गैंद सिंह भाऊ की प्रतिमा और वीर शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा स्थापित की गई थी. इन प्रतिमाओं का उद्देश्य जनजातीय गौरव को पहचान देना,

युवाओं में ऐतिहासिक जागरूकता जगाना था, लेकिन प्रतिमा स्थापना के बाद कोई रखरखाव नहीं हो रहा है. न कोई विकास कार्य, न मंदिर क्षेत्र का संरक्षण, न स्थानीय जानकारी का दस्तावेजीकरण हो रहा है. आज प्रतिमाएं भी पेड़ों-झाड़ियों और उपेक्षा के बीच खड़ी हैं.

तीन बड़े कारण: नक्सलवाद, उपेक्षा और जंगल की एकांतता यह बड़े कारण हैं. दरअसल बीते दशकों से यह पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है. इस वजह से सरकार का पहुंचना मुश्किल हुआ. संरक्षण कार्यों में बाधाएं आईं. दस्तावेजीकरण की कमी है. पर्यटन या शोध कार्यों पर प्रतिबंध रहा. स्थानीय जनजातीय संस्कृति का मौखिक परंपरा पर निर्भर रहना भी बड़ी वजह है. इन सभी कारणों से वीर शहीद गैंद सिंह से जुड़ा इतिहास ''भूगोल'' में तो जीवित है, लेकिन ''दस्तावेज'' में नहीं.

नवीन पुलिस कैंप, क्या इससे बदलेगी तस्वीर?: सीतरम गांव में हाल ही में सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया है. स्थानीय लोग इस कैंप को कई आशाओं से देख रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा बढ़नी चाहिए. सरकार का ध्यान इस उपेक्षित ऐतिहासिक स्थल की ओर जाए और गैंद सिंह के वंशजों को उचित पहचान और सहायता मिले और इतिहास फिर से जीवंत हो.

देशभर में जनजातीय गौरव दिवस बड़े समारोहों, भाषणों और कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन अबूझमाड़ के सीतरम गांव का एक ऐतिहासिक स्थल, जहां वीर शहीद गैंद सिंह की स्मृतियां, उनकी पूजा, उनकी परंपरा, उनका बलिदान और उनकी विरासत आज भी मौजूद है, वह संरक्षण के अभाव में टूट रही है.

धरोहर का संरक्षण जरुरी: यह सिर्फ एक मंदिर का ढहना नहीं है, यह जनजातीय इतिहास का ढहना है. यह सिर्फ एक वंशज परिवार की गरीबी नहीं है, यह एक शहीद के सम्मान का अपमान है. सरकार, प्रशासन और समाज सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि परलकोट विद्रोह से जुड़ी सभी विरासतें संरक्षित हों, पुरातन मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मूर्तियों और धरोहरों की सुरक्षा हो और गैंद सिंह के वंशजों को सम्मान और आर्थिक सहायता मिले.

ग्रामीणों और स्थानीय जानकारों की मांग है कि वीर शहीद के इतिहास को पाठ्यक्रम, संग्रहालय और शोध में स्थान मिले. इस पूरे क्षेत्र को ''जनजातीय विरासत स्थल'' के रूप में विकसित किया जाए. यदि इतिहास की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां यह नहीं जान पाएंगी कि अबूझमाड़ की मिट्टी में एक ऐसा वीर भी हुआ था, जिसने अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए पहली क्रांति की चिंगारी जगाई थी.