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जाह्नवी कपूर–बॉबी देओल जयपुर में, एक्ट्रेस बोली,'करियर की शुरुआत से जुड़ी यादों का हिस्सा है Pink City'

जाह्नवी फैशन ब्रांड स्टोर का उद्घाटन करते हुए, एयरपोर्ट पर बॉबी देओल ( ETV Bharat Jaipur )