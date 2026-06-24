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जनहित संकल्प पार्टी की हुंकार: "यूपी की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, जनता को देंगे मुफ्त शिक्षा और इलाज"

मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: जनहित संकल्प पार्टी (जेएसपी) की न्याय यात्रा बुधवार को चुनार विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया. इस न्याय यात्रा में सैकड़ों मोटरसाइकिल, ऑटो और गाड़ियों का एक बड़ा काफिला शामिल रहा, जो नारायणपुर पटेल तिराहा से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा. वहां पार्टी के पदाधिकारियों ने SDM राजेश वर्मा को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat) इस दौरान जेएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की जनता जेएसपी को एक नए और मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है. वहीं, उन्होंने सरकार और विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने सभी को देखा है, अब नए विकल्प के रूप में जनहित संकल्प पार्टी को देखना चाह रही है.