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जनहित संकल्प पार्टी की हुंकार: "यूपी की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, जनता को देंगे मुफ्त शिक्षा और इलाज"

मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, "जनता जेएसपी को नए और मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है"

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मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 5:49 PM IST

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मिर्जापुर: जनहित संकल्प पार्टी (जेएसपी) की न्याय यात्रा बुधवार को चुनार विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया. इस न्याय यात्रा में सैकड़ों मोटरसाइकिल, ऑटो और गाड़ियों का एक बड़ा काफिला शामिल रहा, जो नारायणपुर पटेल तिराहा से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा. वहां पार्टी के पदाधिकारियों ने SDM राजेश वर्मा को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.

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मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान जेएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की जनता जेएसपी को एक नए और मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है. वहीं, उन्होंने सरकार और विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने सभी को देखा है, अब नए विकल्प के रूप में जनहित संकल्प पार्टी को देखना चाह रही है.

डॉ. आरएस पटेल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेएसपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. डॉ. आरएस पटेल 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनार से अपना दल (कमेरावादी) से चुनाव लड़ चुके हैं. तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह फिर अपना दल से चुनाव लड़ेंगे. इस पर उन्होंने कहा, "यह कौन सी पार्टी है? इसको मैं नहीं जानता."

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मिर्जापुर में जनहित संकल्प पार्टी का शक्ति प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह समय आने पर बताया जाएगा, अभी केवल न्याय यात्रा लेकर चल रहा हूं. उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा मुक्त की जाएगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं. इसी क्रम में जनहित संकल्प पार्टी ने भी मऊ जिले की मधुबन विधानसभा क्षेत्र से न्याय यात्रा शुरू की है, जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है.

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