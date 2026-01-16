ETV Bharat / state

जांजगीर-चांपा में 20 लाख की लूट मामला सुलझा, इंडस्ट्री के पुराने कर्मचारी ने रची साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

जांजगीर-चांपा में 20 लाख की लूट मामला सुलझा, इंडस्ट्री के पुराने कर्मचारी ने रची साजिश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मैनपाट से आया फोन, खुली पूरी कहानी: 10 जनवरी को हरीश देवांगन ने सरगुजा जिले के मैनपाट से अपने मालिक को फोन कर बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था, पैसे लूट लिए गए और उसे जान से मारने की नीयत से खाई में फेंक दिया गया.

इंडस्ट्रीज के कलेक्शन एजेंट से 20 लाख की लूट मामले में 4 आरोपी पकड़े गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले दर्ज हुआ अमानत में खयानत का मामला: पुलिस ने तलाश के दौरान हरीश की बाइक और मोबाइल फोन सारागांव के पास बरामद किए, लेकिन हरीश नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

कैसे हुई घटना: अरविंद इंडस्ट्रीज का कलेक्शन कर्मचारी हरीश देवांगन 9 जनवरी को सक्ती और ठठारी गांव से करीब 20 लाख रुपए की कलेक्शन राशि लेकर चांपा ऑफिस के लिए निकला था. लेकिन देर शाम तक जब वह ऑफिस नहीं पहुंचा, तो कंपनी संचालक ने चांपा थाने में इसकी सूचना दी.

जांजगीर-चांपा जिले में 20 लाख रुपये की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर-चांपा: जिले में 20 लाख रुपये की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. जांच के दौरान यह मामला डकैती, अपहरण और हत्या के प्रयास में बदल गया. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. आरोपियों के पास से कार, 13 लाख 77 हजार रुपये कैश और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने किया.

CCTV फुटेज से पुलिस को मिला सुराग: चांपा पुलिस ने हरीश से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि अपहरण के दौरान आरोपियों ने पहरिया पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया था. पुलिस ने वहां के CCTV फुटेज खंगाले और कार का नंबर निकाला. इसके बाद कार मालिक और ड्राइवर तक पहुंचते हुए पूरी साजिश का खुलासा हुआ.

चार आरोपी गिरफ्तार, एक फरार: चारों आरोपी चांपा क्षेत्र के निवासी हैं. वहीं, अरविंद इंडस्ट्रीज में 17 साल से काम कर रहा सुनील कुर्रे, जिसने इस पूरी साजिश की योजना बनाई थी, अभी फरार है.

जांजगीर-चांपा में 20 लाख की लूट, 4 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये 4 गिरफ्तार

योगेश रात्रे

जमुना सेवायक

महेश्वर दिवाकर

अमीर मिरी

17 साल पुराने कर्मचारी ने रची साजिश: मुख्य आरोपी सुनील कुर्रे ने करीब दो महीने पहले इस वारदात की योजना बनाई थी. उसने हरीश देवांगन की गतिविधियों और कलेक्शन की पूरी जानकारी अपने साथियों को दी थी.

हरीश देवांगन की आपबीती: हरीश देवांगन ने बताया कि सारागांव के पास कार सवार लोगों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बैग लूटने की कोशिश की. विरोध करने पर उसे भी जबरन कार में डाल लिया गया और मैनपाट ले जाकर खाई में फेंक दिया गया. हरीश ने खाई में एक पेड़ की डाली पकड़कर पूरी रात बिताई और सुबह किसी तरह बाहर निकलकर गांव पहुंचा. ग्रामीणों की मदद से वह थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी.

मामले की धाराएं बदलीं: हरीश की बरामदगी के बाद पुलिस ने अमानत में खयानत की FIR को निरस्त कर डकैती, अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया.

आरोपियों ने पैसे लूटने के बाद हरीश को मरा समझकर खाई में फेंक दिया था. सौभाग्य से उसकी जान बच गई. पुलिस ने 300 से अधिक CCTV कैमरों की जांच कर आरोपियों तक पहुंच बनाई.- विजय कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा

इस पूरे मामले को सुलझाने में चांपा, बलौदा और कोरबा क्षेत्र के 300 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. पुलिस ने बड़ी रकम ले जाने वाले लोगों से सतर्क रहने और पुलिस को पूर्व सूचना देने की अपील की है. फरार आरोपी की तलाश जारी है.