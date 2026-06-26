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गोरखपुर जनता दर्शन में बोले सीएम योगी- ''चिंता मत करिए, सबकी समस्या का होगा समाधान''

जनता दर्शन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, फरियादियों को दिया समस्या के निस्तारण का भरोसा ( Photo Credit; ETV Bharat )