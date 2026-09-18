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'बिहार के मुख्यमंत्री बनें निशांत कुमार', JDU के विधायकों ने एक सुर में जताई इच्छा

'सुपर योग्य हैं निशांत कुमार' मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व तो निशांत कुमार कर रही रहे हैं. जहां तक मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता का सवाल है तो वह योग्य ही नहीं सुपर योग्य हैं. आने वाले समय में वह जरूर बिहार का भी नेतृत्व करेंगे.

"हम कार्यकर्ताओं की इच्छा तो निशांत जी मुख्यमंत्री हों, ये तो है ही. इसमें कहां से कोई दो राय है. निशांत जी अब नेता हैं. मुख्यमंत्री बनाने की जब परिस्थिति आएगी, बनाए ही जाएंगे."- विनय चौधरी, विधायक, जेडीयू

'निशांत कुमार मुख्यमंत्री हों..' बेनीपुर से जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में खुलकर निशांत कुमार के नाम की पैरवी की. उन्होंने कहा कि निशांत में नेतृत्व क्षमता है और एक दिन जरूर बिहार का नेतृत्व करेंगे. विनय चौधरी ने कहा कि पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बनें. अगर परिस्थिति बनी तो वह जरूर सीएम बनेंगे.

पटना: आज पटना प्रदेश कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड की अहम बैठक हुई. इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में तमाम विधायकों और विधान पार्षद शामिल हुए. जहां विधायी कार्यों से संबंधित जानकारी के साथ-साथ कई अहम मसलों पर चर्चा हुई. हालांकि बैठक से पहले नेताओं ने एक बार फिर मजबूती से निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (ETV Bharat)

"बहुत पहले से हमलोग ये बात कर रहे हैं. निशांत कुमार जी योग्य हैं, सुपर योग्य हैं. जरूर एक दिन वह बिहार का नेतृत्व करेंगे."- लेसी सिंह, मंत्री सह विधायक, जेडीयू

हमारी भी इच्छा है कि निशांत..

वहीं, बरौली से जेडीयू विधायक मनजीत कुमार सिंह ने भी कहा कि निशांत पार्टी के भविष्य और हम लोगों की इच्छा है कि बिहार का भी नेतृत्व करें. उन्होंने कहा, 'निशांत जी हमारे नेता हैं. उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है. भविष्य में वह बिहार का नेतृत्व करें, ये जेडीयू का एक-एक कार्यकर्ता चाहता है.'

नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

क्या बोले नीरज कुमार?

हालांकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर थोड़ा हिचकते हुए कहा कि निशांत कुमार में नेतृत्व क्षमता है और पार्टी का नेतृत्व तो वह कर ही रहे हैं. जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो अभी एनडीए की सरकार है. श्रवण कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता हैं.

"निशांत कुमार तो पार्टी के सर्वमान्य नेता हो चुके हैं. सब लोग स्वीकार कर चुके हैं. जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार तो अभी एनडीए की है लेकिन पार्टी तो वही संभालते हैं."- नीरज कुमार, विधान पार्षद, जेडीयू

जनता दल यूनाइटेड की बैठक (ETV Bharat)

'जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार'

वहीं, पार्टी के नाम बदलने के सवाल पर तमाम विधायकों और विधान पार्षदों ने कहा कि नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है. इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी का नाम होता है तो इससे और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है. असल में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सुझाव दिया है कि जनता दल यूनाइटेड की जगह पार्टी का नाम 'जनता दल नीतीश' कर दिया जाए.

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