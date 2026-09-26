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Delhi SIR: जनकपुरी में 39 हजार से अधिक मामलों में जांच पूरी, किसी का वोट नहीं कटेगा- एसडीएम सैनी

जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और संशोधन की प्रक्रिया तेज गति से जारी है. जाने SDM हर्षित सैनी ने क्या कहा...

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जनकपुरी में वोटर लिस्ट अपडेट का काम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 1:49 PM IST

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नई दिल्ली: जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और संशोधन (SIR) की प्रक्रिया तेज गति से जारी है. प्रशासन का कहना है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. जनकपुरी के एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी हर्षित सैनी के मुताबिक, क्षेत्र में कुल 39,642 मामलों में विसंगतियां सामने आई थीं. इनमें से 24 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों की सुनवाई जारी है. जनकपुरी के एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी हर्षित सैनी ने क्षेत्र में जारी एसआईआर प्रक्रिया, नोटिस जारी करने के कारणों और जनता की सहूलियत के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से जानकारी साझा की.

नाम और दस्तावेजों में मामूली अंतर वाले 24 हजार मामले हल

एसडीएम हर्षित सैनी ने बताया कि करीब 24 हजार मामलों में नाम की स्पेलिंग या दस्तावेजों में मामूली अंतर था. उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का नाम एक दस्तावेज में 'हर्षित सैनी' और दूसरे में 'हर्षित कुमार सैनी' दर्ज हो सकता है. ऐसे मामलों में मतदाताओं को नोटिस जारी नहीं किया गया. बीएलओ ने घर- घर जाकर जरूरी दस्तावेज जुटाए और इन मामलों को क्लियर किया गया.

SDM हर्षित सैनी से ईटीवी भारत की बातचीत (ETV Bharat)

15 हजार मामलों में नोटिस, सुनवाई जारी

जिन मामलों में दस्तावेजों की मैपिंग नहीं मिली या बड़ा मिसमैच सामने आया, उनमें करीब 15 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए. नोटिस जारी करने की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू हुई थी. प्रशासन के अनुसार करीब 6,500 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 9 हजार मामलों में सुनवाई अभी जारी है. एसडीएम ने बताया कि शेष मामलों की प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य है. प्रशासन का प्रयास है कि दस्तावेजी विसंगतियों के बावजूद पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से न हटे.

किराएदारों और माइग्रेशन से बढ़ी चुनौती

एसडीएम ने बताया कि इस व्यापक पुनरीक्षण में सबसे बड़ी चुनौती किराएदारों के दूसरे स्थान पर चले जाने और माइग्रेशन की वजह से सामने आ रही है. महावीर एन्क्लेव पार्ट- 2, सीतापुरी पार्ट- 2 और सीतापुरी एक्सटेंशन जैसे इलाकों में कई किराएदार अब वहां नहीं रहते. वहीं जनकपुरी के ए ब्लॉक और सी ब्लॉक जैसे इलाकों में कई परिवारों के बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहरों अथवा विदेश में हैं. प्रशासन के मुताबिक प्रत्येक मतदाता की मैपिंग के लिए प्री SIR सर्वे भी कराया गया था. SIR प्रक्रिया के दौरान बीएलओ कई बार घर घर जाकर दस्तावेज जुटा रहे हैं.

कैंप से मतदाताओं को मिली सुविधा

मतदाता अनु भल्ला ने बताया कि उन्हें नोटिस मिलने के बाद प्रक्रिया की जानकारी मिली. उन्होंने विवाह से पहले के दस्तावेज और पासपोर्ट की प्रति सहित जरूरी कागजात जमा किए, जिसके बाद उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई. वहीं विक्रम भल्ला ने बताया कि दस्तावेजों में कमी के कारण उन्हें सूचना दी गई थी. कार्यालय के अधिकारियों के सहयोग से उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा किए और उनकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई.

पहली सुनवाई में नहीं पहुंचे तो मिलेगा दूसरा मौका

एसडीएम हर्षित सैनी ने बताया कि पहली सुनवाई में किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाने वाले मतदाताओं को दोबारा मौका दिया जाएगा. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीएलओ फिर से मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करेंगे. किसी मतदाता को परेशानी होने पर वह ऑनलाइन उपलब्ध नंबरों या स्थानीय वोटर सेंटर से संपर्क कर सकता है. सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम घर जाकर भी दस्तावेज जुटाएगी.

विशेष वर्गों के लिए लगाए जा रहे कैंप

जनकपुरी निर्वाचन कार्यालय की ओर से दिव्यांग लोगों और DUSIB शेल्टर में रहने वाले बेघर लोगों के लिए अब तक तीन विशेष कैंप लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा सड़कों या अस्थायी ठिकानों पर रहने वाले लोगों समेत अन्य वंचित वर्गों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष ड्राइव भी चलाई जा रही है. एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि वे SIR प्रक्रिया में बीएलओ का सहयोग करें और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं. प्रशासन का कहना है कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए.

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