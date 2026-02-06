ETV Bharat / state

जनकपुरी हादसा: जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गठित की उच्च स्तरीय जांच समिति, शाम तक मांगी रिपोर्ट

जांच समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य है जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होना- जल मंत्री

जनकपुरी हादसा: जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गठित की उच्च स्तरीय जांच समिति
जनकपुरी हादसा: जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गठित की उच्च स्तरीय जांच समिति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 2:17 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में कमल नाम के शख्स की मौत के बाद जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे शुक्रवार शाम तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, मृतक के भाई ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि "पुलिस समय पर जागती तो भाई जिंदा होता". भाई ने प्रशासन और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 'सरासर लापरवाही' करार दिया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो उनके भाई की जान बचाई जा सकती थी.

मृतक के भाई के अनुसार, उनकी आखिरी बात रात 12:20 बजे फोन पर हुई थी जब उनके भाई ने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी. रात 12:30 बजे जब फोन नहीं उठा, तो परिवार घबरा गया. परिजनों ने रात भर रोहिणी स्थित ऑफिस से लेकर जनकपुरी थाने तक के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली. कमल के भाई ने कहा "मेरा भाई पागल नहीं था कि वह जानबूझकर गड्ढे में गिर जाता. यह घोर लापरवाही है. रात 1:30 बजे मैंने खुद उस गड्ढे की जाँच की थी, लेकिन तब वह वहां नहीं था. हमने कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाए, पर किसी ने मदद नहीं की."

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

परिजनों का आरोप है कि पुलिस को आखिरी लोकेशन पता होने के बावजूद कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई. सुबह जब उन्होंने दोबारा भाई के नंबर पर फोन किया, तब पुलिस ने फोन उठाकर सूचित किया कि शव गड्ढे से बरामद कर लिया गया है. परिजनों का साफ कहना है कि रात भर की गई उनकी तलाश और पुलिस की सुस्ती ने एक मासूम की जान ले ली.

मंत्री ने दिए जांच के आदेश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस घटना के बाद कहा कि इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने कहा कि यह समिति केवल एक औपचारिक निकाय नहीं होगी, बल्कि इसे सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करने की शक्तियां दी गई हैं. मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जवाबदेही हर स्तर पर लागू की जाएगी. शाम तक मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर बड़े प्रशासनिक निर्णय लिए जाने की संभावना है. प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर जनता के जीवन को जोखिम में डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जांच समिति को इन निर्देशों के साथ रिपोर्ट देने को कहा गया

  • स्थल निरीक्षण: समिति को तुरंत दुर्घटना स्थल का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन करने को कहा गया है.
  • सुरक्षा ऑडिट: कार्यस्थल पर मौजूद सुरक्षा इंतजामों, बैरिकेडिंग, संकेतक और ट्रैफिक मैनेजमेंट की सूक्ष्म समीक्षा की जाएगी.
  • नियमों की पुष्टि: यह जांचा जाएगा कि क्या परियोजना के दौरान सभी सुरक्षा मानकों और 'सेफ्टी नॉर्म्स' का पालन किया जा रहा था?
  • जिम्मेदारी का निर्धारण: चूक कहां हुई? इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हुए संबंधित अधिकारियों या ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई: समिति को सख्त सुधारात्मक और दंडात्मक कदम उठाने की सिफारिश करने के निर्देश दिए गए हैं.

