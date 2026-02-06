ETV Bharat / state

जनकपुरी हादसा: जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गठित की उच्च स्तरीय जांच समिति, शाम तक मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में कमल नाम के शख्स की मौत के बाद जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे शुक्रवार शाम तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, मृतक के भाई ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि "पुलिस समय पर जागती तो भाई जिंदा होता". भाई ने प्रशासन और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 'सरासर लापरवाही' करार दिया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो उनके भाई की जान बचाई जा सकती थी.

मृतक के भाई के अनुसार, उनकी आखिरी बात रात 12:20 बजे फोन पर हुई थी जब उनके भाई ने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी. रात 12:30 बजे जब फोन नहीं उठा, तो परिवार घबरा गया. परिजनों ने रात भर रोहिणी स्थित ऑफिस से लेकर जनकपुरी थाने तक के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली. कमल के भाई ने कहा "मेरा भाई पागल नहीं था कि वह जानबूझकर गड्ढे में गिर जाता. यह घोर लापरवाही है. रात 1:30 बजे मैंने खुद उस गड्ढे की जाँच की थी, लेकिन तब वह वहां नहीं था. हमने कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाए, पर किसी ने मदद नहीं की."

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल