दिल्ली के जनकपुरी हादसे में पुलिस ने किया सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार, अब तक तीन इंजीनियर सस्पेंड

नई दिल्ली: दिल्ली जनकपुरी हादसा मामले में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक बाइक सवार के गिरने की जानकारी अधिकारियों को न देने के आरोप में एक सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दराडे शरद भास्कर ने बताया कि जांच के अनुसार, राजेश कुमार प्रजापति (47) को पुलिस को मामले की जानकारी मिलने से घंटों पहले ही पता चल गया था कि कोई गड्ढे में गिर गया है.

चश्मदीद के बयान और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई

एक चश्मदीद के बयान के आधार पर पुलिस ने बताया कि चश्मदीद, विपिन सिंह, जो शादी में शामिल होने के बाद सागरपुर स्थित अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरी हुई है और उसने पास के एक गैरेज के सुरक्षा गार्ड को इसकी सूचना दी. अधिकारी ने बताया, "इसके बाद गार्ड ने योगेश नाम के एक मजदूर को अलर्ट किया, जिसने गड्ढे में देखा और पाया कि मोटरसाइकिल की हेडलाइट जल रही थी और अंदर एक इंसान दिख रहा था."

सब-कॉन्ट्रैक्टर को रात करीब साढ़े बजे ही मिली थी सूचना

पुलिस ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि योगेश ने रात करीब 12:22 बजे प्रजापति को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद सब-कॉन्ट्रैक्टर 15-से 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गया. हालांकि, प्रजापति ने उस समय ना तो पुलिस को और ना ही किसी इमरजेंसी अथॉरिटी को सूचना दी. पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को अगले दिन सुबह करीब 8 बजे मिली.

आरोपी सब-कॉन्ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश का रहने वाला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बी.कॉम ग्रेजुएट और त्रि नगर में रहने वाले प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और योगेश का पता लगाने के लिए टीमें भेजी गई हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है.