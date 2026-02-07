ETV Bharat / state

दिल्ली के जनकपुरी हादसे में पुलिस ने किया सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार, अब तक तीन इंजीनियर सस्पेंड

दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी में बाइक सहित गड्ढे में गिरकर हुई मौत मामले में दिल्ली जल बोर्ड के सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया

जनकपुरी हादसा : सब-कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 7, 2026 at 5:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली जनकपुरी हादसा मामले में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक बाइक सवार के गिरने की जानकारी अधिकारियों को न देने के आरोप में एक सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दराडे शरद भास्कर ने बताया कि जांच के अनुसार, राजेश कुमार प्रजापति (47) को पुलिस को मामले की जानकारी मिलने से घंटों पहले ही पता चल गया था कि कोई गड्ढे में गिर गया है.

चश्मदीद के बयान और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई

एक चश्मदीद के बयान के आधार पर पुलिस ने बताया कि चश्मदीद, विपिन सिंह, जो शादी में शामिल होने के बाद सागरपुर स्थित अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरी हुई है और उसने पास के एक गैरेज के सुरक्षा गार्ड को इसकी सूचना दी. अधिकारी ने बताया, "इसके बाद गार्ड ने योगेश नाम के एक मजदूर को अलर्ट किया, जिसने गड्ढे में देखा और पाया कि मोटरसाइकिल की हेडलाइट जल रही थी और अंदर एक इंसान दिख रहा था."

सब-कॉन्ट्रैक्टर को रात करीब साढ़े बजे ही मिली थी सूचना

पुलिस ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि योगेश ने रात करीब 12:22 बजे प्रजापति को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद सब-कॉन्ट्रैक्टर 15-से 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गया. हालांकि, प्रजापति ने उस समय ना तो पुलिस को और ना ही किसी इमरजेंसी अथॉरिटी को सूचना दी. पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को अगले दिन सुबह करीब 8 बजे मिली.

आरोपी सब-कॉन्ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश का रहने वाला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बी.कॉम ग्रेजुएट और त्रि नगर में रहने वाले प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और योगेश का पता लगाने के लिए टीमें भेजी गई हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है.

गुरूवार रात जनकपुरी मे बाइक सहित कमल सीवर में गिरा था

बता दें कि कैलाशपुरी के रहने वाले और एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी कमल ध्यानी घर लौट रहे थे, तभी वह दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर पाइपलाइन पुनर्वास परियोजना के लिए खोदे गए लगभग 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए. पुलिस ने बताया कि मृतक कमल के परिवार ने शुरू में कई अस्पतालों में उसकी तलाश की, लेकिन किसी भी दुर्घटना के मामले का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.

मोबाइल फोन लोकेशन डिटेल्स के आधार पर हादसे की जगह की जानकारी

मोबाइल फोन लोकेशन डिटेल्स के आधार पर, परिवार और पुलिस कर्मियों ने बाद में जनकपुरी इलाके में कई घंटों तक खोजबीन की, जिसके बाद घटनास्थल का पता चला. जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और संबंधित दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रविवार को आएगी मृतक कमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट- पुलिस

घटना के बाद से लापता ठेकेदार और मजदूरों सहित अन्य लोग भी इस घटना में अपनी भूमिका के लिए जांच के दायरे में हैं. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रविवार को आएगा. बता दें कि इस मामले में शुक्रवार रात को ही तीन दिल्ली जल बोर्ड इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया था.

संपादक की पसंद

