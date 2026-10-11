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आगरा में जनकपुरी महोत्सव-2026; बॉलीवुड कलाकारों ने पेश किया रामायण, दर्शक मंत्रमुग्ध

आगरा में जनकपुरी महोत्सव-2026. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जनकपुरी महोत्सव-2026 में शनिवार देर शाम गजब का नजारा दिखा. इस दौरान हवा में उड़ते राक्षस, चारों ओर प्रज्वलित अग्नि की लपटें, प्रकाश की चकाचौंध और युद्ध के दृश्यों के बीच गूंजते प्रभावशाली संवाद ने लोगों को आकर्षित किया. जनकपुरी महोत्सव में रामायण के सजीव चित्रण ने दर्शकों को अचंभित कर दिया.

इस दौरान मंच पर जब उड़ते राक्षस दिखाई दिए और प्रज्वलित अग्नि के विशेष इफेक्ट्स के बीच रामकथा के प्रसंग साकार हुए तो जिसे दर्शक देर तक पलकें झपकाना भूल गए. आधुनिक तकनीक, आतिशबाजी, लाइट-साउंड और कलाकारों के दमदार अभिनय से सजी डेढ़ घंटे की नाट्य प्रस्तुति ने ऐसा समां बांधा कि दर्शक अंत तक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे.

बॉलीवुड कलाकारों ने पेश किया रामायण. (Video Credit: ETV Bharat) आगरा की भव्य जनकपुरी भावना एस्टेट में सजी है. इसमें भगवान राम की बरात पहुंची. तुलसी और सालिग्राम का विवाह हुआ. इसके साथ ही अन्य रस्में और कार्यक्रम हुए. शनिवार को जनकपुरी महोत्सव में रामायण का मंच किया गया. इसमें बॉलीवुड कलाकार ने प्रस्तुति दी. रामायण का सजीव मंचन सबसे रोमांचक पक्ष इसके तकनीकी प्रभाव रहा. इसमें हनुमान जी द्वारा लंका दहन का दृश्य, आसमान में उड़ते राक्षस सबसे रोमांचक रहा. विशेष तकनीक के जरिए मंच पर उठती आग की लपटों और धुएं ने इस प्रसंग को बिल्कुल असली जैसा बना दिया. भव्य जनकपुरी भावना एस्टेट में सजी. (Photo Credit: ETV Bharat) जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू यादव ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों, सहयोगियों और महिला समिति के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि महोत्सव की भव्यता सभी के सामूहिक परिश्रम, समर्पण और सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का परिणाम है. उन्होंने राजा दशरथ संजय सिंघल और रानी कौशल्या सहित राजा जनक अशोक कुमार गोयल और रानी सुनैना लता गोयल का अभिनंदन किया. गौरव खन्ना राम, बिंदु दारा सिंह ने निभाया हनुमान का पात्रबॉलीवुड कलाकारों ने अपने अभिनय से रामायण के प्रमुख पात्रों को सजीव कर दिया. प्रभु श्रीराम की भूमिका में गौरव खन्ना ने मर्यादा, धैर्य और शौर्य का प्रभावशाली चित्रण किया. लक्ष्मण के रूप में राजन मोदी ने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा. मां सीता की भूमिका में प्राची ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी. बिंदु दारा सिंह ने हनुमान के रूप में शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रभाव छोड़ा.