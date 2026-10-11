आगरा में जनकपुरी महोत्सव-2026; बॉलीवुड कलाकारों ने पेश किया रामायण, दर्शक मंत्रमुग्ध
आगरा की भव्य जनकपुरी भावना एस्टेट में सजी है. इसमें भगवान राम की बरात पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:16 AM IST
आगरा: जनकपुरी महोत्सव-2026 में शनिवार देर शाम गजब का नजारा दिखा. इस दौरान हवा में उड़ते राक्षस, चारों ओर प्रज्वलित अग्नि की लपटें, प्रकाश की चकाचौंध और युद्ध के दृश्यों के बीच गूंजते प्रभावशाली संवाद ने लोगों को आकर्षित किया. जनकपुरी महोत्सव में रामायण के सजीव चित्रण ने दर्शकों को अचंभित कर दिया.
इस दौरान मंच पर जब उड़ते राक्षस दिखाई दिए और प्रज्वलित अग्नि के विशेष इफेक्ट्स के बीच रामकथा के प्रसंग साकार हुए तो जिसे दर्शक देर तक पलकें झपकाना भूल गए. आधुनिक तकनीक, आतिशबाजी, लाइट-साउंड और कलाकारों के दमदार अभिनय से सजी डेढ़ घंटे की नाट्य प्रस्तुति ने ऐसा समां बांधा कि दर्शक अंत तक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे.
आगरा की भव्य जनकपुरी भावना एस्टेट में सजी है. इसमें भगवान राम की बरात पहुंची. तुलसी और सालिग्राम का विवाह हुआ. इसके साथ ही अन्य रस्में और कार्यक्रम हुए. शनिवार को जनकपुरी महोत्सव में रामायण का मंच किया गया. इसमें बॉलीवुड कलाकार ने प्रस्तुति दी.
रामायण का सजीव मंचन सबसे रोमांचक पक्ष इसके तकनीकी प्रभाव रहा. इसमें हनुमान जी द्वारा लंका दहन का दृश्य, आसमान में उड़ते राक्षस सबसे रोमांचक रहा. विशेष तकनीक के जरिए मंच पर उठती आग की लपटों और धुएं ने इस प्रसंग को बिल्कुल असली जैसा बना दिया.
जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू यादव ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों, सहयोगियों और महिला समिति के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि महोत्सव की भव्यता सभी के सामूहिक परिश्रम, समर्पण और सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का परिणाम है.
उन्होंने राजा दशरथ संजय सिंघल और रानी कौशल्या सहित राजा जनक अशोक कुमार गोयल और रानी सुनैना लता गोयल का अभिनंदन किया. गौरव खन्ना राम, बिंदु दारा सिंह ने निभाया हनुमान का पात्रबॉलीवुड कलाकारों ने अपने अभिनय से रामायण के प्रमुख पात्रों को सजीव कर दिया.
प्रभु श्रीराम की भूमिका में गौरव खन्ना ने मर्यादा, धैर्य और शौर्य का प्रभावशाली चित्रण किया. लक्ष्मण के रूप में राजन मोदी ने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा. मां सीता की भूमिका में प्राची ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी. बिंदु दारा सिंह ने हनुमान के रूप में शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रभाव छोड़ा.
आर्यन बब्बर ने रावण के पात्र में अपनी दमदार संवाद अदायगी, प्रभावशाली हाव-भाव और ओजस्वी व्यक्तित्व से उसकी विकरालता, अहंकार और पराक्रम को सजीव कर दिया. उनके रौद्र रूप और प्रभावशाली मंचीय उपस्थिति ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया.
राम वनगमन की लीला देख भावुक हुए दर्शक: श्रीरामलीला कमेटी के तहत शनिवार को रामलीला ग्राउंड पर कोप भवन और केवट संवाद लीला का मंचन किया गया. इसमें अयोध्या में प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं. राजमहल मंगल गीतों और उत्सव की प्रतीक्षा में था.
महाराज दशरथ के सामने जब दो वरदानों के रूप में पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और प्रभु श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया, तो पिता का हृदय करुण वेदना से भर उठा. मगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजमुकुट के स्थान पर वनवास को चुना.
इधर, मंथरा की बातों में आकर महारानी कैकेयी कोपभवन में चली जाती हैं. दोनों वरदान सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं. जिस पुत्र के राजतिलक का स्वप्न उन्होंने संजोया था.
भ्राता लक्ष्मण और मां जानकी भी प्रभु श्रीराम के साथ वन जाने का संकल्प लेते हैं. तीनों वनवासी वेश धारण कर राजमहल के सुखों का त्याग करते हैं. राम वनगमन की लीला देखकर दर्शक भावुक हो गए.
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