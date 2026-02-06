जनकपुरी हादसा: घटना स्थल से 100 मीटर पहले लगा हुआ था बैरीकेट, सर्विस लेन पर क्यों गए कमल? देखें ग्राउंड रिपोर्ट
Published : February 6, 2026 at 9:47 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में कमल नाम के शख्स की मौत हो गई है. बंद सड़क पर बैरिकेड के बीच छोड़ा गया रास्ता हादसे की वजह माना जा रहा है. जबकि, स्थानीय लोग सुरक्षा इंतजामों की कमी को जिम्मेदार बता रहे हैं. दरअसल, कमल रात में रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था. घटना स्थल से 100 मीटर पहले बैरिकेटिंग लगाई हुई थी. यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया था. दिल्ली सरकार ने इस घटना का संज्ञान लिया है.
जिस जगह यह हादसा हुआ है यह जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में आती हैं. इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसा नहीं है कि इस इलाके में केवल यही एक गड्ढा है बल्कि नई पाइप लाइन डालने के लिए जल बोर्ड ने कई जगह ऐसे गड्ढे खोद रखे हैं. जिस जगह हादसा हुआ है उससे महज 200 मीटर और एक किलोमीटर के अंदर कई ऐसे गड्ढे मौजूद हैं. जिनमें से कुछ का काम पूरा हो चुका है और कुछ पर काम जारी है. गुरुवार रात हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है. वह इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को दोषी मान रहे हैं.
सितंबर 2025 में पाइप लाइन डालने का काम शुरू हुआ
स्थानीय निवासी दिनेश शर्मा ने बताया कि सितंबर 2025 से जल बोर्ड द्वारा पाइप लाइन डालने का काम शुरू किया गया था. गड्ढे में गिरने से हुई कमल की मौत सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाहियों का नतीजा है. जहां हादसा हुआ है वहां 100 मीटर दूरी पर दो बैरिकेटिंग लगी हुई थी. लेकिन शुक्रवार सुबह हादसे के बाद घटना स्थल पर ग्रीन नेट वाली बैरिकेटिंग लगाई गई है. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पहले कई बार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थिति में कई बदलाव नहीं आया. अब स्थानीय लोगों की मांग है कि जिनकी देखरेख में यहां काम हो रहा है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. साथ ही मृतक के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए.
वहीं, घटना स्थल के नजदीक ही मौजूद बाजार में दुकान लगने वाले अजीत राठौर बताते हैं कि घटना स्थल के आसपास ही ऐसे कई गड्ढे हैं. सड़क पर स्ट्रीट लाइटभी ठीक से काम नहीं करती हैं. घटना स्थल से 100 मीटर पहले लोहे के दो बैरीकेट कई दिन पहले लगा दिए गया थे, जिनके बीच में बाइक निकाले लायक जगह थी. लेकिन हरी वाली जालियां आज ही लगाई गई हैं. अगर यह पहले से लगी होती तो शायद हादसा न हुआ होता.
राजेश कुमार ने बताया कि बीते एक वर्ष से इस पूरे इलाके में पानी को लेकर समस्या आनी शुरू हुई थी. पिछले साल यहां पानी का स्तर 7 फीट तक आ गया था. कई जगह पाइप लाइन टूटने की वजह से गड्ढे हो गए थे, उनकी की मरम्मत और नई पाइप लाइन डालने के लिए जल बोर्ड द्वारा काम शुरू किया गया. कई बार ऐसा हुआ है कि सड़क पर एक तरफ ट्रैफिक चालू रहता है और मरम्मत वाली जगह पर काम हो रहा होता है. कई बार तो एक दो दिन में कुछ जगहों का काम पूरा भी किया गया है, लेकिन इस हादसे ने सभी को डरा दिया है.
राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा घटना स्थल के आसपास बैरिकेटिंग लगाई हुई है, लेकिन वहां बाइक निकालने लायक जगह है. हो सकता है कमल ने उसी में बाइक निकाली हो और रोशनी न होने की वजह से वह गड्ढे में जा गिरा. जनकपुरी इलाके में कई जगह ऐसे गड्ढे मौजूद है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को रोज जाम से गुजरना पड़ता है.
पारस बताते हैं कि पानी की पाइप लाइन डालने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने जनकपुरी को पूरा खोद दिया है. रोज एक नया गड्ढा खुदा हुआ मिलता है. कई जगहों पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेटिंग भी लगी हुई है. घटना स्थल वाली पूरी सड़क पर बीते 2 महीने से लगातार काम चल रहा है. इसमें कई जगह बैरिकेटिंग लगी हुई हैं. घटना स्थल के करीब भी बैरिकेटिंग लगी हुई थी, लेकिन लाइट नहीं थी. अगर सड़क पर लाइट लगी होती तो हादसा टल सकता था.
#WATCH | Janakpuri, Delhi | The deceased's brother says, " ... when i last talked to him, he said he would reach home in 10 minutes. when i called him again at 12:30 am, he didn't pick up. we got worried. we started looking for him. i first went to his office in rohini then to the… https://t.co/pdXyhZZaLd pic.twitter.com/Ep6FxkZSBx— ANI (@ANI) February 6, 2026
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
परिजनों का आरोप है कि पुलिस को आखिरी लोकेशन पता होने के बावजूद कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई. सुबह जब उन्होंने दोबारा भाई के नंबर पर फोन किया, तब पुलिस ने फोन उठाकर सूचित किया कि शव गड्ढे से बरामद कर लिया गया है. परिजनों का साफ कहना है कि रात भर की गई उनकी तलाश और पुलिस की सुस्ती ने एक मासूम की जान ले ली.
मृतक के भाई के अनुसार, उनकी आखिरी बात रात 12:20 बजे फोन पर हुई थी जब उनके भाई ने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी. रात 12:30 बजे जब फोन नहीं उठा, तो परिवार घबरा गया. परिजनों ने रात भर रोहिणी स्थित ऑफिस से लेकर जनकपुरी थाने तक के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली. कमल के भाई ने कहा "मेरा भाई पागल नहीं था कि वह जानबूझकर गड्ढे में गिर जाता. यह घोर लापरवाही है. रात 1:30 बजे मैंने खुद उस गड्ढे की जांच की थी, लेकिन तब वह वहां नहीं था. हमने कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाए, पर किसी ने मदद नहीं की."
Visited the Janakpuri accident site where sewer line work was underway. The tragedy is deeply regretted and our thoughts are with the grieving family.— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) February 6, 2026
Executive Engineer , AE and JE have been suspended with immediate effect. Strict action is being taken against the responsible…
''जनकपुरी में उस एक्सीडेंट वाली जगह का दौरा किया, जहाँ सीवर लाइन का काम चल रहा था. इस दुखद घटना पर गहरा दुख है और हमारी संवेदनाएँ पीड़ित परिवार के साथ हैं. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AE और JE को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. ज़िम्मेदार एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली जल बोर्ड ने ज़िम्मेदारी तय करने के लिए एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाई है.''- प्रवेश वर्मा, जल मंत्री, दिल्ली
बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड से जांच के आदेश दिए हैं. एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करेगी. वहीं, दिल्ली जल बोर्ड के तीनों अधिकारियों जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड करने के साथ-साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही है.
