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जनकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज एवं पुलिस अधीक्षक एमसीबी के निर्देश पर जिलेभर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जनकपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जनकपुर निरीक्षक कमलेश देवांगन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी.

एमसीबी: अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जनकपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास बड़ी मात्रा में 35 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब मिली है. वह महुआ शराब को बाइक के जरिए परिवहन करता था. पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त किया है.

इसी दौरान 10 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि टिकरीटोला निवासी अवधेश चंदेल अपने घर की ओर से अवैध कच्ची महुआ शराब लेकर जनकपुर की तरफ आने वाला है. सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने तत्काल विशेष टीम गठित कर मनेंद्रगढ़ तिराहा जनकपुर के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की.

35 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी अवधेश चंदेल उम्र 46 वर्ष, निवासी टिकरीटोला वार्ड नंबर 09 थाना जनकपुर जिला एमसीबी को पकड़ा. आरोपी के पास मौजूद मोटरसाइकिल क्रमांक CG16CQ9686 की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक बोरी में रखे 15 लीटर और 5 लीटर के प्लास्टिक डिब्बों में भरी करीब 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद हुई.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जब्त शराब की कीमत करीब 4 हजार रुपये और शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई है. मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को देने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी जनकपुर निरीक्षक कमलेश देवांगन, उपनिरीक्षक चित्रबाहोर यादव, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, आरक्षक गोविंद साहू, सूर्यपाल सिंह, सहायक आरक्षक विष्णु यादव एवं महिला नव आरक्षक सुनीता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा.