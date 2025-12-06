हरचौका साप्ताहिक बाजार में हुए लूटकांड का खुलासा, जनकपुर पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार
बदमाशों ने सर्राफा व्यापारियों से लाखों का माल बंदूक की नोक पर लूट लिया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 6, 2025 at 8:48 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर पुलिस ने हरचौका साप्ताहिक बाजार में लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों पर आरोप है कि उन लोगों ने सर्राफा व्यापारियों पर फायरिंग कर उनसे सोने चांदी के जेवरात लूट लिए. जनकपुर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए लुटेरों को धरदबोचा है. पकड़े गए बदमाशों में देशराज कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, उमाशंकर शर्मा, रामप्रकाश उर्फ लल्ला शामिल है. सभी आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं.
सर्राफा व्यापारियों को लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार
जनकपुर पुलिस के मुताबिक 5 जून को हरचौका साप्ताहिक बाजार में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. बदमाशों ने यहां जनकपुर के दो सर्राफा व्यापारियों ब्रह्मा सोनी और अनिल सोनी को सुनसान इलाके में रोक लिया. दोनों व्यापारियों को बंदूक की नोक पर लूटने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए मौके पर हवाई फायरिंग भी की. दोनों व्यापारी को उस वक्त लूटा गया जब वो दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. बाइक सवार चार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और लूट की वारदात को अंजाम दिया.
बदमाशों ने की थी रेकी
हमले के तुरंत बाद लुटेरे व्यापारी भाइयों के पास रखे लाखों के सोना-चांदी के जेवरात और नगदी लूटकर फरार हो गए. घायल व्यापारियों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल, फिर वहां से शहडोल रेफर किया गया. सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी सरगुजा रेंज और एसपी MCB ने टीम को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में लुटेरों को पकड़ा जाए. पुलिस टीम ने जंगल में देर रात तक कांबिंग ऑपरेशन चलाया. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लुटेरों ने पहले से व्यापारियों की रेकी कर कर रखी थी.
गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुई थी ऐसी ही वारदात
पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि पूर्व में गोपालपुर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की लूट की घटना सामने आई थी. उस घटना में भी व्यापारी को मोटरसाइकिल से रोकना, फायरिंग करना और जेवरात लूटकर फरार हो जाने की घटना घटी थी. दोनों घटनाओं के तरीके एक जैसे होने पर जनकपुर और गोहपारू पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की. गोहपारू में पकड़े गए कुछ संदिग्धों पर जनकपुर पुलिस की नजर पहले से थी. जनकपुर पुलिस ने शक के आधार पर चार संदिग्धों देशराज कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, उमाशंकर शर्मा और रामप्रकाश उर्फ लल्ला को थाने बुलाकर पूछताछ की. पुलिस की शिनाख्तगी परेड में पीड़ितों ने आरोपियों को पहचान लिया. जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.
प्लानिंग कर दिया वारदात को अंजाम
पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी देशराज कुशवाहा चिरैया क्षेत्र में खेत की लेवलिंग का काम करता था. उसे अच्छी तरह पता था कि व्यापारी कब बाजार जाते और लौटते हैं. उसने ही अपने साथी मोनू कुशवाहा, उमाशंकर शर्मा और रामप्रकाश उर्फ लल्ला को बुलाकर वारदात की योजना बनाई. पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. लूटे गए सामान और हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस ने मुरैना सहित कई इलाकों में दबिश दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल रहा है.