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MCB जिले के जनकपुर में हाथियों का उत्पात, ढाब गांव में मकान क्षतिग्रस्त, फसल बर्बाद

जनकपुर पार्क परिक्षेत्र के ग्राम ढाब में 11 हाथियों का दल अचानक पहुंचा, ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग ने खदेड़ा

Janakpur elephant conflict
MCB जिले के जनकपुर में हाथियों का उत्पात, ढाब गांव में मकान क्षतिग्रस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी: जिले में जंगली जानवरों का लगातार उत्पात सामने आया है. जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में बुधवार रात लगभग 2 बजे 12 हाथियों का दल ढाब गांव पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया. हाथियों के अचानक गांव पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने में सफलता प्राप्त की.

जनकपुर पार्क परिक्षेत्र के ग्राम ढाब में 11 हाथियों का दल अचानक पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मकान क्षतिग्रस्त, फसल बर्बाद

हाथियों के हमले में ग्राम ढाब निवासी विशाले सिंह, पिता जयदीन सिंह का एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया. इसके अलावा गांव के कई किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को भी हाथियों ने रौंद दिया, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. घटना के दौरान ग्रामीण पूरी रात भय और सतर्कता के बीच रहे.

सर्वे कर नुकसान का आकलन

पार्क परिक्षेत्र अधिकारी शैलेश गुप्ता ने बताया कि 12 हाथियों का दल रात के समय जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गया था. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. ग्रामीणों के सहयोग से सतर्कता एवं सुरक्षा के साथ हाथियों को फिर जंगल की ओर खदेड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की गतिविधियों की सूचना मिलते ही उनके निकट जाने का प्रयास न करें, न ही उन्हें उकसाएं. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके. विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे भविष्य में जन-धन की हानि को रोका जा सके.

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