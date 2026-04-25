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शाही आभूषणों से सजी जनकनंदिनी, जानकी नवमी के अवसर पर श्री रामचंद्र जी मंदिर में हुए चरण दर्शन

रियासतकालीन आभूषणों से सेज श्रीराम–माता सीता ( Courtesy - Sri Ramchandra Ji Temple )

राजसी आभूषणों और वस्त्रों से सजा राम दरबार (राजसी आभूषणों और वस्त्रों से सजा राम दरबार)

माता जानकी का किया पंचामृत अभिषेक: 'सिया जी की सालगिरह छै, रघुवर आपको मुबारक हो' कुछ इसी तरह के जयकारों के साथ शनिवार को छोटी काशी गुंजायमान हुई. प्राचीन श्री रामचंद्र जी मंदिर में माता सीता का जन्मदिवस 'जानकी नवमी' मनाया गया. मंदिर स्थपना के समय से ही वैशाख शुक्ल नवमी के दिन ये उत्सव मनाया जाता रहा है. महंत नरेंद्र तिवाड़ी ने बताया कि पहले श्री जानकी माता का मंत्रोच्चारण के साथ विधि–विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया. दूध, घी, बूरा, शहद, दही, इत्र, गुलाब, मोगरा, खस, केसर, चंदन, फल आदि से मिश्रित सुगंधित जल और मेवे मिलाया हुआ दूध आदि से अभिषेक किया गया. इसके बाद रजवाड़े समय के आभूषण शृंगार, राजसीजामा धारण कराया गया.

जयपुर: छोटी काशी में जानकी नवमी का पर्व आस्था, परंपरा और शाही वैभव के संग मनाया गया. श्री रामचंद्र जी मंदिर में जनकनंदिनी माता सीता के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन हुआ, जहां पंचामृत अभिषेक के बाद माता को गुलाबी अंगरखी की राजसी पोशाक पहनाई गई. साथ ही परंपरा का निर्वहन करते हुए रियासतकालीन सोने-रत्नों से जड़े आभूषणों से शृंगार किया गया.

जनकपुर और सीतामढ़ी जैसी परंपरा जयपुर में भी: मंदिर महंत नरेंद्र तिवाड़ी ने बताया कि ये पर्व जनकपुर और सीतामढ़ी में विशेष भव्यता के साथ मनाया जाता है. जयपुर के इस प्राचीन मंदिर में भी ठाकुर जी की स्थापना के समय से ये उत्सव परंपरा के साथ आयोजित हो रहा है. मंदिर परिवार के सदस्य अभिषेक शर्मा ने बताया कि माता सीता सर्वेश्वरी और शक्ति का स्वरूप हैं, इसलिए उनके जन्मोत्सव पर शृंगार और पूजन में विशेष वैभव रखा जाता है.

माता जानकी के चरण दर्शन (Courtesy - Sri Ramchandra Ji Temple)

उन्होंने बताया कि इस बार माता को आड़िया, पचमणिया, बाजूबंद, कनकती, चूड़ा और कर्णफूल जैसे पारंपरिक रियासती आभूषण धारण कराए गए, जिनकी कीमत का आकलन संभव नहीं है. वहीं मंदिर परिवार के सदस्य कौस्तुभ दाधीच ने बताया कि शृंगार के बाद मंदिर में जन्म आरती हुई और इसके साथ ही बधाई उत्सव शुरू हो गया. शाम को भगवान श्री राम और माता जानकी की विशेष आरती के बाद ठाकुर जी को 21 हजार चौगुनी मोदकों का भोग अर्पित किया जाएगा, वहीं शाम को 51 हवाइयों की गूंज के बीच महाआरती होगी.

मंदिर में राम दरबार (Courtesy - Sri Ramchandra Ji Temple)

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साल में एक बार होते हैं चरण दर्शन: जानकी नवमी के मौके पर साल में एक बार होने वाले माता के चरण दर्शन ने श्रद्धालुओं को खास आकर्षित किया. मान्यता है कि जानकी नवमी के दिन ही माता बाल स्वरूप में होती हैं, इसलिए इसी दिन उनके चरणों के दर्शन संभव होते हैं. बाकी पूरे वर्ष शक्ति स्वरूपा के चरण दर्शन नहीं कराए जाते. यही परंपरा इस आयोजन को विशेष बनाती है.