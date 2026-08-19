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आज सीएम सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में पर्चियां देखेंगे डॉ. जनकराज, पिछले कुछ दिनों से BJP विधायक और मुख्यमंत्री में ठनी

वहीं, डॉ. जनक राज की ओर से नादौन में मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट देखने के कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है. एक ओर जहां यह पहल लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह उपलब्ध करवाने की कोशिश है. वहीं, दूसरी ओर इसके जरिए यह संदेश भी सामने आ रहा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. हालांकि इसे सीएम सुक्खू की टिप्पणी के पलटवार के रूप में भी देखा जा रहा है.

बता दें कि चंबा जिले में मिंजर मेले के दौरान सीएम सुक्खू की डॉ. जनक राज को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में यह मामला चर्चा का विषय बन गया था. इसके बाद अब नादौन में मेडिकल कैंप के जरिए डॉ. जनक राज ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की है. डॉ जनक राज ने सीएम सुक्खू की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा था कि राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद उनकी पहचान एक डॉक्टर के तौर पर भी है और मरीजों की सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण है.

हमीरपुर: मिंजर मेले के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भरमौर-पांगी के विधायक एवं प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. जनक राज के मरीजों की पर्चियां देखने को लेकर टिप्पणी की गई थी. जिसके बाद अब नादौन में डॉ. जनक राज की ‘मेडिकल एंट्री’ होने जा रही है. डॉ. जनक राज आज, 19 अगस्त को नादौन में पहुंचकर दिमाग, न्यूरो और रीढ़ की हड्डी से संबंधित मरीजों की पर्चियां, MRI, CT स्कैन और अन्य मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे. इस दौरान वो मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श (Medical Consultation) भी देंगे.

इन मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच करेंगे विधायक

गौरतलब है कि डॉ. जनक राज न्यूरोसर्जन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. वे आईजीएमसी शिमला में न्यूरोसर्जन रह चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में आईजीएमसी से इस्तीफा देकर विधायक बने थे. उनकी चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ केवल भरमौर-पांगी विधानसभा क्षेत्र के लोग ही नहीं लेते, बल्कि हिमाचल के विभिन्न जिलों से भी मरीज उनसे सलाह लेने के लिए पहुंचते हैं. नादौन में आयोजित होने वाले इस मेडिकल कैंप में विशेष रूप से दिमाग, न्यूरो और रीढ़ की हड्डी से संबंधित मरीज अपनी पुरानी पर्चियां, MRI, CT स्कैन और अन्य मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए यह विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श का अवसर भी होगा.

राजनीतिक चर्चा को हवा देगा ये मेडिकल कैंप!

मिंजर मेले में हुई टिप्पणी के बाद डॉ. जनक राज का नादौन में मरीजों की रिपोर्ट देखना आने वाले समय में राजनीतिक चर्चा को और हवा दे सकता है. हालांकि, डॉ. जनक राज की ओर से इसे मुख्य रूप से लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है. अब देखना होगा कि नादौन में होने वाली यह ‘मेडिकल एंट्री’ किस तरह लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ती है और क्या यह पहल स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल लाने वाली है?

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि चंबा मिंजर मेले में चंबा जिले के तीनों बीजेपी विधायक नरादर थे, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तंज कसते हुए कहा था कि वे कुंठाग्रस्त (Frustrated) हैं. सीएम सुक्खू ने कहा था कि ये तीनों विधायक सिर्फ ड्रामा करते हैं, लेकिन विधानसभा में अपनी जनता की आवाज नहीं उठाते हैं. बीजेपी के ये तीनों विधायक गुटबाजी में उलझे हुए हैं. इस दौरान सीएम ने भाजपा विधायक और प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. जनक राज पर तीखा तंज कसा. सीएम ने कहा कि जनक राज अपने दौर और लोगों से मुलाकात के बीच मरीजों को देखते हैं और उन्हें जरूरी परामर्श के साथ दवाइयां भी लिखते हैं, लेकिन इससे मरीज ठीक नहीं होगा. ये सिर्फ ड्रामा है. मरीज चंबा मेडिकल कॉलेज में अच्छी मशीनरी आने से ही ठीक होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज चंबा की बैठक ये कभी आए नहीं. सच्चाई यह है कि वो आपस में बहुत लड़ते हैं और जनता के लिए काम नहीं करते वो केवल नाटक करते हैं. भाजपा के लोग नाटक करने में सबसे माहिर हैं.

डॉ. जनक राज का सीएम सुक्खू को पलटवार

वहीं, भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने भी सीएम सुक्खू पर पलटवार किया और कहा कि बाल कटवाते हुए, ढाबे पर खाने खाते, चाट पापड़ी खाते हुए वीडियो बनाने को असली ड्रामा कहते हैं. हम लोगों की मदद करते हैं. मैं एक डॉक्टर हूं, वन्स अ डॉक्टर ऑलवेज ए डॉक्टर. मैंने नौकरी के त्यागपत्र दिया है, डॉक्टरी से कभी त्यागपत्र नहीं दिया. डॉ. जनक राज ने कहा था कि वह सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं. किसी के काम को ड्रामा बताना सीएम को शोभा नहीं देता है. ये पूरे चिकित्सा जगत की भावनाओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यहां तक ड्रामा करके पहुंचे हैं. प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन ड्रामा कर रहा है. बाल कटवाने का वीडियो डालना ही ड्रामेबाजी है.