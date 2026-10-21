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जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष से मारपीट, 2 करोड़ बकाया का आरोप

जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ( ETV Bharat )

पटना: पटना में जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ बदसलूकी और मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से दावा किया जा रहा है कि पार्टी दफ्तर के बाहर मनोज भारती के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में मनोज भारती की ओर से पटना के पाटलिपुत्र थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया है.

पुलिस ने बताया पुराना मामला

पाटलिपुत्र पुलिस के मुताबिक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है. यह पूरा विवाद जन सुराज पार्टी ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली लग्जरी गाड़ियों के किराए से जुड़ा हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन गाड़ियों का किराया लंबे समय से बाकी था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. गाड़ी के बाहर आक्रोशित लोग (ETV Bharat) पार्टी कार्यालय के बाहर अफरा-तफरी वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जन सुराज पार्टी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद मनोज भारती अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं. इसी दौरान तीन लोग गाड़ी के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं. इनमें से गुलाबी रंग का कुर्ता और टोपी पहने एक शख्स जबरन गाड़ी के अंदर घुसने का प्रयास करने लगता है, जिससे वहां अफरा-तफरी मच जाती है. मारपीट नहीं..मारपीट नहीं घटनास्थल पर मौजूद कुछ अन्य लोग 'मारपीट नहीं..मारपीट नहीं' कहकर उस हमलावर को रोकने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं. गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बेहद गुस्से में नजर आ रहा है. वहां मौजूद लोग लगातार 'दीपक..दीपक' नाम पुकार कर उसे शांत करने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं. गाड़ी के बाहर आक्रोशित लोग (ETV Bharat)