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जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष से मारपीट, 2 करोड़ बकाया का आरोप

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जानिये क्या है पूरा मामला?

Jan Suraj state president Manoj Bharti was assaulted in Patna
जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2026 at 3:48 PM IST

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पटना: पटना में जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ बदसलूकी और मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से दावा किया जा रहा है कि पार्टी दफ्तर के बाहर मनोज भारती के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में मनोज भारती की ओर से पटना के पाटलिपुत्र थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया है.

पुलिस ने बताया पुराना मामला

पाटलिपुत्र पुलिस के मुताबिक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है. यह पूरा विवाद जन सुराज पार्टी ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली लग्जरी गाड़ियों के किराए से जुड़ा हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन गाड़ियों का किराया लंबे समय से बाकी था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था.

Jan Suraj state president Manoj Bharti assaulted
गाड़ी के बाहर आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

पार्टी कार्यालय के बाहर अफरा-तफरी

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जन सुराज पार्टी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद मनोज भारती अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं. इसी दौरान तीन लोग गाड़ी के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं. इनमें से गुलाबी रंग का कुर्ता और टोपी पहने एक शख्स जबरन गाड़ी के अंदर घुसने का प्रयास करने लगता है, जिससे वहां अफरा-तफरी मच जाती है.

मारपीट नहीं..मारपीट नहीं

घटनास्थल पर मौजूद कुछ अन्य लोग 'मारपीट नहीं..मारपीट नहीं' कहकर उस हमलावर को रोकने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं. गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बेहद गुस्से में नजर आ रहा है. वहां मौजूद लोग लगातार 'दीपक..दीपक' नाम पुकार कर उसे शांत करने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं.

Jan Suraj state president Manoj Bharti assaulted
गाड़ी के बाहर आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

लोग समझा रहे हैं कि मारपीट करने से बकाया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए शांत रहो और मारपीट मत करो. इस दौरान गाड़ी के भीतर बैठे मनोज भारती भी काफी गुस्से में आ जाते हैं. उन्होंने बेहद तल्ख आवाज में कहा कि 'मारपीट करेगा..मारपीट करेगा?'. काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और मनोज भारती ने थाने में शिकायत दी.

Jan Suraj state president Manoj Bharti was assaulted in Patna
गाड़ी में बैठे मनोज भारती (ETV Bharat)

'2 करोड़ बकाया का आरोप'

इस विवाद के पीछे करीब 2 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बकाए की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है. हालांकि पार्टी पर कुल कितना किराया बाकी है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. राजद नेता राजीव रंजन ने वीडियो शेयर कर लिखा कि चुनाव के बाद पार्टी ने कार वेंडर का करीब 2 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया था.

Jan Suraj state president Manoj Bharti assaulted
राजद नेता का ट्विट (ETV Bharat)

'सब्र टूटने पर पिटाई'

राजद नेता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के समय से ही वेंडर अपने पैसे के लिए चक्कर काट रहा था और सब्र टूटने पर उसने प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई कर दी. वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने हमला बोलते हुए कहा कि जालसाज किशोर और उनकी पार्टी 'धन सुराज' की यही असली सच्चाई है, यह तो बस शुरुआत है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं मनोज भारती? जिनको, प्रशांत किशोर ने बनाया जन सुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष

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