जिसके लिए अनंत सिंह ने JDU से की 'बगावत', प्रशांत किशोर ने उसे बनाया MLC कैंडिडेट
जन सुराज पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : September 24, 2026 at 5:22 PM IST
पटना: 8 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है. पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम थे, जबकि दूसरी में तीन प्रत्याशियों के नाम हैं. इनमें उस अनुज सिंह का भी नाम है, जिसके लिए मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू से बगावत कर दी है.
तीन सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान
जन सुराज की ओर से जारी पत्र के मुताबिक पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. अनुज सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. विमोहन कुमार और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भूषण झा को चुनाव मैदान में उतारा गया है. पार्टी की ओर से जारी सूची में तीनों नामों के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है.
जन सुराज की ओर से जारी ताजा सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती के हस्ताक्षर हैं. पत्र में कहा गया है कि अन्य पांच क्षेत्रों के लिए समर्थित प्रत्याशियों की सूची 20 सितंबर को जारी की जा चुकी है. अब तीन नए नामों के सामने आने के बाद पार्टी की ओर से सभी आठ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है.
अनुज सिंह को अनंत सिंह का समर्थन
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनुज सिंह को प्रत्याशी बनाकर प्रशांत किशोर ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अनुज को मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह का भी समर्थन हासिल है. इस सीट पर नीतीश कुमार ने मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है लेकिन अनंत सिंह ने उनको समर्थन देने से मना कर चुके हैं.
सभी 8 सीटों पर जन सुराज का दावा
इससे पहले जन सुराज बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों में से पांच सीटों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुका था. 20 सितंबर को पार्टी ने पटना शिक्षक से डॉ. दिव्या ज्योति, सारण शिक्षक से आफाक अहमद, दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन के नामों की घोषणा की थी.
23 अक्टूबर को मतदान
चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर निर्धारित है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. बिहार की इन आठ विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना प्रस्तावित है.
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