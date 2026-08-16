सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी में प्रशांत किशोर, संगठन और MLC चुनाव पर फोकस
विधानसभा में एंट्री लेने के बाद प्रशांत किशोर नए सिरे से सियासी जमीन तलाशने बिहार दौरे पर निकलेंगे. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : August 16, 2026 at 7:03 PM IST
पटना: बांकीपुर फतह के बाद प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी का उत्साह चरण पर है. पार्टी नए सिरे से बिहार में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है. आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम, जनसभाएं और संगठनात्मक अभियान चलाए जाने की योजना है. हालांकि, इन कार्यक्रमों और प्रशांत किशोर की प्रस्तावित यात्रा की आधिकारिक घोषणा पार्टी की कार्यकारिणी बैठक के बाद की जानी है.
कार्यकारिणी की बैठक में लगेगी मुहर: प्रशांत किशोर सितंबर से बिहार की दोबारा यात्रा पर निकालने की तैयारी कर रहे हैं. प्रस्तावित यात्रा करीब तीन महीने की हो सकती है. इस दौरान वे अलग-अलग जिलों के पंचायतों, कस्बो और गांवों में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे और जनसभाओं में हिस्सा लेंगे. यात्रा के दौरान संगठन विस्तार और स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर खास जोर रहेगा. पिछले दिनों उन लोगों ने पूरी रणनीति कार्यकारिणी की बैठक में तय की जाएगी.
"बांकीपुर विधायक और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जल्द ही यात्रा पर निकलने वाले हैं. इसकी रूपरेखा भी तय हो जाएगी. उपचुनाव में जीत के बावजूद वह पहले की तरह जनता के बीच जाने का सिलसिला जारी रखेंगे."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जन सुराज पार्टी
पंचायत चुनाव पर होगी खास नजर: जन सुराज की रणनीति में आगामी पंचायत चुनाव को अहम माना जा रहा है. प्रशांत किशोर पहले ही हर जिले में जन सुराज समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का लक्ष्य बता चुके हैं. ऐसे में पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करना पार्टी की प्राथमिकता होगी. पार्टी पंचायत चुनाव के जरिये संगठन को निचले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है.
पंचायत चुनाव पर नजर: जनसुराज पार्टी की नजर विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होने वाला है. इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इन चुनावों को भी जन सुराज अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के अवसर के तौर पर देख रही है.
2025 में भी कर चुके हैं पदयात्रा: प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक पदयात्रा की थी. अब एक बार फिर उनकी यात्रा की तैयारी को आगामी पंचायत और विधान परिषद चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है.
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