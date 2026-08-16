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सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी में प्रशांत किशोर, संगठन और MLC चुनाव पर फोकस

प्रशांत किशोर ( सौ. जन सुराज X हैंडल )

पटना: बांकीपुर फतह के बाद प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी का उत्साह चरण पर है. पार्टी नए सिरे से बिहार में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है. आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम, जनसभाएं और संगठनात्मक अभियान चलाए जाने की योजना है. हालांकि, इन कार्यक्रमों और प्रशांत किशोर की प्रस्तावित यात्रा की आधिकारिक घोषणा पार्टी की कार्यकारिणी बैठक के बाद की जानी है. कार्यकारिणी की बैठक में लगेगी मुहर: प्रशांत किशोर सितंबर से बिहार की दोबारा यात्रा पर निकालने की तैयारी कर रहे हैं. प्रस्तावित यात्रा करीब तीन महीने की हो सकती है. इस दौरान वे अलग-अलग जिलों के पंचायतों, कस्बो और गांवों में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे और जनसभाओं में हिस्सा लेंगे. यात्रा के दौरान संगठन विस्तार और स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर खास जोर रहेगा. पिछले दिनों उन लोगों ने पूरी रणनीति कार्यकारिणी की बैठक में तय की जाएगी. जन सुराज को नई धार देंगे प्रशांत किशोर (सौ. जन सुराज X हैंडल) "बांकीपुर विधायक और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जल्द ही यात्रा पर निकलने वाले हैं. इसकी रूपरेखा भी तय हो जाएगी. उपचुनाव में जीत के बावजूद वह पहले की तरह जनता के बीच जाने का सिलसिला जारी रखेंगे."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जन सुराज पार्टी