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सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर, 182 नंबर आवास बनेगा बांकीपुर का 'जनता कार्यालय'

"इस कार्यालय को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी समस्याएं लेकर अलग-अलग जगहों पर भटकना न पड़े. इस व्यवस्था के जरिए विधायक और जनता के बीच सीधे संवाद की कोशिश होगी."- प्रशांत किशोर, विधायक, बांकीपुर

24 घंटे जनता के लिए खुलेगा दरवाजा: प्रशांत किशोर ने तय किया है कि आवास संख्या 182 को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक तरह के 'जनता कार्यालय' के रूप में विकसित किया जाएगा. क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या, शिकायत या सुझाव लेकर यहां पहुंच सकेगा.

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जन सुराज के सूत्रधार और नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने अपने सरकारी आवास को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्हें आवंटित विधानसभा आवास संख्या 182 में वह खुद नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा है कि इस दो मंजिला डुप्लेक्स आवास का इस्तेमाल बांकीपुर के लोगों की समस्याओं के समाधान और जनसेवा के लिए किया जाएगा. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि को मिलने वाला सरकारी आवास निजी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम होना चाहिए.

10 हजार युवाओं के लिए खुलेगा 'नौकरी डेस्क': प्रशांत किशोर के एजेंडे में रोजगार को भी प्रमुख स्थान दिया गया है. उन्होंने बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 182 नंबर आवास पर विशेष व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है. क्षेत्र के पढ़े-लिखे और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं से अपना बायोडाटा जमा करने की अपील की गई है. एक टीम युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और प्रोफाइल के आधार पर उन्हें निजी कंपनियों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगी.

वीआईपी परिसर में बनेगा नया 'पब्लिक मॉडल': बांकीपुर विधायक का सरकारी आवास पटना के वीआईपी विधायक आवास परिसर में है. खास बात यह है कि इसके ठीक बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव का आवास भी है. ऐसे में 182 नंबर आवास को निजी निवास के बजाय जनता के लिए कार्यालय बनाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है. इस व्यवस्था के जरिए प्रशांत किशोर अपने सरकारी आवास को सीधे जनता से जोड़ने का प्रयोग करने जा रहे हैं.

राजनीति में अलग मॉडल पेश करने की कोशिश: प्रशांत किशोर का यह फैसला उनके राजनीतिक मॉडल को लेकर किए जा रहे दावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. चुनाव जीतने के बाद सरकारी सुविधाओं का निजी इस्तेमाल करने के बजाय आवास को जनसेवा के लिए समर्पित करने की घोषणा के जरिए वह अलग संदेश देना चाहते हैं. अब देखना होगा कि 182 नंबर आवास से शुरू होने वाला यह 'जनता कार्यालय' बांकीपुर के लोगों की समस्याओं के समाधान और युवाओं को रोजगार से जोड़ने में कितना प्रभावी साबित होता है.

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